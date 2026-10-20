Με ειρωνικό τρόπο απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το σχόλιο του προέδρου της ΕΛΑΣ για το βίντεο του υπουργού Υγείας από τα Ιωάννινα, στο οποίο εμφανίζεται να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με μέλη της ΟΝΝΕΔ.

Σε συνέντευξή του, χθες, στο TRT, ο κ. Τσίπρας, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε «ανεκδιήγητο» τον Άδωνι Γεωργιάδη, λέγοντας πως «είδα που χοροπηδούσε φωνάζοντας κραυγές άναρθρες».

Σε ανάρτησή του στο X, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας ειρωνικά την προσπάθεια ανανέωσης της δημόσιας εικόνας του.

«Αυτός ο τύπος υποτίθεται ότι έκανε και rebranding, τσάμπα τα λεφτά που ξόδεψε στους Γάλλους συμβούλους του», έγραψε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε:

«Οι δήθεν άναρθρες κραυγές μου κύριε Αλέξη μας είναι ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ της παρατάξεως που κατάφερε να πάρει με σκληρούς αγώνες τα Πανεπιστήμια μας από την Αριστερά και να εξαφανίσει εντελώς τη νεολαία του Σύριζα από αυτά. Περαστικά λοιπόν θα το ακούτε για χρόνια από τους νέους που μάχονται για πραγματικά καλύτερα Πανεπιστήμια».

Δείτε την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη: