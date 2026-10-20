Για τις εκλογές, τον κίνδυνο μετάδοσης στην Ελλάδα των επεισοδίων στην Ευρώπη, την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, μίλησε σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως στόχος της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία και πως η χώρα χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση.

Όπως εξήγησε, «και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάτε και να δείτε πώς τοποθετούνται, νομίζω αναλύσκονται σε έναν πολιτικό πετροπόλεμο μεταξύ τους και μαζί μας, κτλ., έχουν ξεχάσει ότι ο βασικός στόχος κάθε κόμματος είναι να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση. Πιο πολύ ακούτε παραστάσεις θεατρικές, τοξικότητα, βλέπετε ύβρεις, επομένως νομίζω ότι αυτό που λέμε, ότι ο τόπος προφανώς χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση και με κανένα τρόπο δεν πρέπει να διακυβευτούν τα αποτελέσματα, οι εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών, περνάει αυτό, περνάει, έτσι όπως είναι το σκηνικό, από την άρνηση του ΠΑΣΟΚ, και με τα υπόλοιπα κόμματα να συμπεριφέρονται με τον τρόπο που περιέγραψα, τα πράγματα οδηγούνται σε μια λύση που θα περνάει μέσα από την αυτοδυναμία».

Για τον κίνδυνο μετάδοσης στην Ελλάδα των επεισοδίων στην Ευρώπη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι «εμείς έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι έλυσαν κάποια προβλήματα. Δεύτερον, πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα στις διαμαρτυρίες, τις συγκεντρώσεις, που είναι συνταγματικά καταχωρημένες, το ατομικό δικαίωμα κάθε πολίτη, και στις ακρότητες, στη βία, στην καταστροφή ξένης περιουσίας».

«Να σημειώσω, επίσης, ότι λιγότερο ή περισσότερο στις χώρες όπου σημειώνονται αυτά τα επεισόδια, έχουνε μια σειρά από δικά τους προβλήματα (….) δεν αντιμετωπίζουμε φυσικά την κατάσταση με αυταρέσκεια, και προσπαθούμε να απαντούμε με δύο τρόπους και θέλω να το υπογραμμίσω», πρόσθεσε.

Ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι η κυβέρνηση απαντά στα προβλήματα με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι το έργο, σε όλα τα επίπεδα, στην οικονομία, στην κοινωνική πολιτική, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, και ο δεύτερος είναι ο διάλογος με κάθε κοινωνική ομάδα.

«Δεν πάσχουμε από σύνδρομο “Μαρίας Αντουανέτας”»

«Είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι όλα πάνε καλά και να πάσχουμε από ένα σύνδρομο “Μαρίας Αντουανέτας”, αλλά επίσης είναι εξίσου λάθος να θεωρούμε ότι όλα καταστρέφονται και η χώρα πάει προς τα πίσω» διευκρίνισε σε άλλο σημείο ο κ. Χατζηδάκης.

«Υπάρχει ακρίβεια, βεβαίως. Εκείνο το οποίο όμως είναι σαφές και από αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, καθώς βλέπουμε ποια είναι και ποιες αντιδράσεις στις άλλες χώρες, είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι όπως ορισμένοι θέλανε να περάσουν τόσο καιρό πρόβλημα ελληνικό. Είναι πρόβλημα ευρωπαϊκό και διεθνές, και έχει προκύψει και πολύ συγκεκριμένους λόγους, και δεν εξαλείφεται με μαγικές συνταγές», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόσθεσε:

«Μπορώ να σας αναφέρω δεκάδες παρεμβάσεις, από την αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σουπερ μάρκετ. Ειδικά για τα καύσιμα, θέλω να σημειώσω ότι είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν κάνει την εντονότερη παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την ώρα, ας πούμε, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανση, να ξέρετε, χωρίς να λάβουμε υπόψη την επιδότηση για τους ευάλωτους, το επίδομα θέρμανσης, στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουμε την έκτη φτηνότερη τιμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 1,55 ευρώ, 1,35 πάει για αυτούς που παίρνουν και το επίδομα».

«Εμείς, ας πούμε, αντί να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά Χ λεπτά, δίνουμε την ίδια ενίσχυση στην επιδότηση στην αντλία. Άρα, για το είναι το ίδιο, όπως επίσης και για τους φοιτητές που γίνεται συζήτηση κτλ. Ξεχνάνε αυτοί που μιλάνε τις τελευταίες μέρες ότι γίνεται μια προσπάθεια σοβαρή αναβάθμισης των πανεπιστημίων, γίνεται προσπάθεια για καινούριες φοιτητικές εστίες, από τη Δυτική Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, και επίσης τα παιδιά που συγκατοικούν αυτή την ώρα, να το ξέρει ο κόσμος, παίρνουν δύο παιδιά μαζί, σε άλλη πόλη από εκεί που ήδη μένουν, 5.000 ευρώ το χρόνο», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τον Μιχάλη Μπεκίρη

Σχετικά με τον διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλη Μπεκίρη, και το θέμα του πτυχίου του, ανέφερε ότι δεν υπάρχει θέμα: «Υπάρχει σαφής τοποθέτηση, ξαναλέω, του ίδιου του κυρίου Μπεκίρη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Από τη δική μου πλευρά θέλω να σταθώ σε αυτό το οποίο σας είπα, ότι είναι γνωστή και η προσφορά του και το ήθος του, και από εκεί και πέρα ας περιμένετε λίγο θα υπάρξουν τοποθετήσεις».