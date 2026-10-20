Στις τρέχουσες πρωτοβουλίες και στα προγράμματα του υπουργείου για την οικογένεια, στην παιδική προστασία και στη στήριξη ευάλωτων ομάδων αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξης το πρωί της Τρίτης 20/10 η Δόμνα Μιχαηλίδου.

«Πολύ πρόσφατα, μετά από ενάμιση χρόνο συζήτησης και διαβούλευσης με τους συλλόγους των βρεφονηπιακών σταθμών, κάναμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή ως προς την αδειοδότησή τους, έτσι ώστε να γίνει πιο ελαστική από πλευράς πολιτείας, σεβόμενη την ασφάλεια των παιδιών. Γιατί πρακτικά, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι χώροι, ειδικά στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να ανοίξει ένας καινούργιος βρεφονηπιακός σταθμός» επεσήμανε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA»

«Αυξήσαμε τα κουπόνια. Μετά από συζήτηση και με μέσα και με τους ανθρώπους, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες πια, δεν μετράει το κράτος εισοδηματικά κριτήρια για να τους δώσει κουπόνι για σταθμό. Δηλαδή λέμε ότι αν έχεις από τρία παιδιά και πάνω, όποιο και να είναι το εισόδημά σου, το κράτος σε βοηθά και μπαίνεις σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Και αν έχεις εισόδημα μέχρι 37.000 ευρώ, που είναι ένα μέσο εισόδημα για μια οικογένεια, και ένα ή δύο παιδιά, πάλι παίρνεις κουπόνι για βρεφονηπιακό σταθμό» δήλωσε.

«Αυξήσαμε το κουπόνι κατά 10%, έτσι ώστε οι βρεφονηπιακοί να έχουν ένα λόγο να συμβάλλονται μαζί μας και οι ιδιωτικοί και κάναμε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε, παραδείγματος χάριν, οι βρεφονηπιακοί που να είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να μπορούν να πάρουν 10% – 15% παραπάνω παιδιά» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Το ελαστικοποιούμε έχοντας στο μυαλό μας την ασφάλεια των παιδιών. Δηλαδή ό,τι ίσχυε στους δημοτικούς πάμε και το κάνουμε και στους ιδιωτικούς. Μετά από διαβούλευση με τους σταθμούς αλλά και με πανεπιστημιακούς, πάμε το όριο των βρεφικών σταθμών από τα δυόμισι στα δύο, έτσι ώστε και παιδικοί σταθμοί να μπορούν να πάρουν παιδάκια από δύο ετών και πάνω, για να βρεθούν και παραπάνω θέσεις σε παιδικούς σταθμούς που μέχρι πρότινος δεν μπορούσαν να πάρουν τα παιδιά».

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», η κα Μιχαηλίδου σημείωσε πως έχουν ήδη υπογραφεί 6.000 συμφωνητικά, ενώ διευκρίνισε πως οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οφείλονται στην έλλειψη διαλειτουργικότητας του εργοσήμου με το σύστημα «Εργάνη».

«Τα λεφτά τα παίρνεις τον επόμενο μήνα. Δηλαδή άμα καταθέσεις το εργόσημο Οκτώβριο θα τα πάρεις τον Νοέμβριο. Αλλά μπορεί, και εδώ θέλω να είμαι ειλικρινής, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντως άμα τα δώσεις 31 Οκτωβρίου δεν σε πιάνει ο Νοέμβριος και σε πιάνει ο Δεκέμβριος. Το εργόσημο, δεν είναι ακόμα στην Εργάνη, όπως είναι ας πούμε ένας μισθός. Το εργόσημο δεν είναι στην Εργάνη, οπότε δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα να πάει να κουμπώσει» επεσήμανε.

Για τους προσωπικούς βοηθούς, είπε: «Το εργόσημο και στη νταντά και στον προσωπικό βοηθό είναι κάτι που συζητούμε πως πρέπει να αλλάξει. Μέλημά μας είναι να υπάρχει μια ευελιξία ως προς το ποιον παίρνεις, γιατί αν όλοι αυτοί ήταν μισθωτοί, θα είχαμε και άλλες καθυστερήσεις στις προσλήψεις και στις απολύσεις. Θα έπρεπε να γίνει κάποια ατομική επιχείρηση από το άτομο με αναπηρία. Σκεφτείτε τώρα ένα άτομο με αναπηρία που έχει τις δυσκολίες που έχει να πρέπει να κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης έτσι ώστε να προσλάβει ως μισθωτό τον προσωπικό βοηθό. Κάπου προσπαθούμε να ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά».

«Τώρα, η αλήθεια είναι ότι στο εργόσημο δεν παίρνεις κιόλας στο τέλος του μήνα την ασφάλιση που θέλουμε να παίρνει ένας εργαζόμενος, δηλαδή η ασφάλιση που παίρνεις και το πώς αυτό προσμετράται για τη σύνταξή σου είναι λιγότερο από ότι και το κράτος θα ήθελε. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο που και θα είναι εύκολο είτε για τη μαμά που προσλαμβάνει και έχει χίλια πράγματα στο κεφάλι της και ούτε και εκείνη μπορεί να ανοίξει εκείνη την ατομική επιχείρηση, είτε για το άτομο με αναπηρία που μπορεί να του είναι ακόμη πιο δύσκολο από τη μαμά να ανοίξει και να πάρει όλη την πληροφορία και να πληρώνει» διευκρίνισε.

Για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα», το οποίο επιδοτεί με έως 14.000 ευρώ τις κτιριακές παρεμβάσεις σε σπίτια, η υπουργός ανέφερε ότι οι πληρωμές της δεύτερης δόσης θα ξεκινήσουν εντός του Νοεμβρίου και ότι το πρόγραμμα θα γίνει μόνιμο.

Σχετικά με την παιδική προστασία, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε τη θεαματική μείωση των παιδιών που ζουν σε δομές χάρη στην ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, ενώ διευκρίνισε ότι τα περίπου 70 παιδιά που παραμένουν στα νοσοκομεία βρίσκονται εκεί προσωρινά για ιατρικές εξετάσεις και κοινωνική έρευνα των οικογενειών τους.

«Το 2019 που ξεκινήσαμε δεν υπήρχε καμία εικόνα πόσες δομές έχουμε και ακόμα κυριότερα και δυσκολότερα πόσα είναι τα παιδιά στις δομές. Το κράτος δεν είχε καμία εικόνα. Κάτσαμε λοιπόν με πάρα πολύ μεγάλη επιμονή, γιατί και οι δομές δεν λέγανε πόσα παιδιά έχουν και κάτσαμε και καταγράψαμε. Βρήκαμε ότι σε 84 δομές που είχαμε τότε είχαμε 2.200 παιδιά. Με πάρα πολλή δουλειά και τις ίδιες δομές, δύο δομές έκλεισαν από τις 82. Οι υπόλοιπες 80 υπάρχουν».

«Κάναμε μέσα σε τρία χρόνια, από το 2022 μέχρι το 2025 τα 2.200 παιδιά 1.100. Δηλαδή 1.100 παιδιά βρήκαν οικογένεια. Σήμερα για πρώτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα σπάσαμε το φραγμό των 1.000 και είμαστε στα 950 παιδιά. Σήμερα υπάρχουν σε δομές στην Ελλάδα 950 παιδιά. Οι δομές είναι οι ίδιες. Θέσεις υπάρχουν στις δομές. Δεν ισχύει όταν έχουμε τις ίδιες δομές και λιγότερο από τα μισά παιδιά».

Τέλος, αυτή την εβδομάδα ανοίγει ο οδηγός για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», ενώ το «Σπίτι μου 3» θα ακολουθήσει σε επόμενο στάδιο.