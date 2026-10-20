Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι πλέον μέλος της κυβέρνησης Τραμπ, αφού ουσιαστικά απολύθηκε από τη θέση της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα από τον πατέρα του πρώην αρραβωνιαστικού της, ο οποίος δήλωσε στον Τύπο την περασμένη εβδομάδα: «Δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με τον γιο μου πριν από πολύ καιρό».

Η αποπομπή ήρθε αμέσως μετά από μια σειρά δημοσιευμάτων σχετικά με τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, τα οποία περιλάμβαναν την προώθηση ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, της οποίας ο κορυφαίος λομπίστας βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της, την αποδοχή μετακινήσεων με ιδιωτικό τζετ και διαμονών σε πολυτελή ξενοδοχεία από έναν εφοπλιστή, καθώς και το αίτημα προς έναν δωρητή του Τραμπ να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων σε αντάλλαγμα για πρόσβαση. Η Κέιτι Ζακαράια, στη μοναδική της συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε ότι ο Λευκός Οίκος καλούσε την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί, πράγμα που και έκανε, απορρίπτοντας παράλληλα τις «ψευδείς» κατηγορίες εναντίον της.

Τις αποτυχημένες προσπάθειες της Γκίλφοϊλ να διατηρήσει τη θέση της συγκέντρωσε σε δημοσίευμά του το New York Magazine:

Ο ισχυρισμός ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα ήταν πλαστά

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που δημοσίευσε μηνύματα μεταξύ της Γκίλφοϊλ και του δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς — συμπεριλαμβανομένου ενός που έγραφε «Αγάπη μου, σε παρακαλώ, θέλω να το τακτοποιήσεις αυτό για μένα σήμερα», καθώς και οδηγίες για το πώς να μεταφέρει απευθείας τα χρήματα στον λογαριασμό της στην American Express — η Γκίλφοϊλ ισχυρίστηκε στους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα μηνύματα είχαν δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Κανείς δεν την πίστεψε.

Η προσπάθεια να αφαιρεθούν τα αρνητικά άρθρα

Η WSJ ανέφερε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι, νωρίτερα μέσα στο μήνα, η Γκίλφοϊλ «ρώτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αν θα μπορούσε να επιτύχει την αφαίρεση ενός άρθρου της Daily Mail… από το διαδίκτυο». Το εν λόγω άρθρο ανέφερε ότι δεν είχε πληρώσει έναν λογαριασμό ύψους 1.768 δολαρίων για δείπνο και δύο κιβώτια σαμπάνιας· σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα, όταν αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ τη ρώτησαν αν μπορούσε να προσκομίσει απόδειξη που να αποδεικνύει ότι η είδηση ήταν ψευδής, δεν προσκόμισε καμία.

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με την Daily Mail, η Γκίλφοϊλ «ανέφερε επίσης σε άτομα του στενού της κύκλου ότι τηλεφώνησε απευθείας στον Ρούπερτ Μέρντοχ, τον επίτιμο πρόεδρο της Fox Corporation και της News Corp, σχετικά με την κάλυψη των άρθρων της Wall Street Journal από τα ΜΜΕ» και παρόλο που «προσπάθησε να πετύχει την αφαίρεση των άρθρων… ο Μέρντοχ δεν υπέκυψε στις απαιτήσεις της».

Ζητώντας βοήθεια από τους φίλους του Τραμπ

Εκτός από την κλήση προς τον Μέρντοχ, η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, «ηθική υποστήριξη και μια προσωπική παρέμβαση προς τον πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ». Ενώ ο Μπάρακ, μακροχρόνιος σύμμαχος του Τραμπ, φέρεται να «είπε ότι θα της έδινε την υποστήριξη που χρειαζόταν», ο Τραμπ προφανώς αγνόησε τις εκκλήσεις της. Δεν είναι σαφές πώς ανταποκρίθηκε ο Χέγκσεθ στην έκκληση της Γκίλφοϊλ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη WSJ, «η Γκίλφοϊλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον του συντηρητικού μέσου ενημέρωσης Breitbart News, ζητώντας του να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης εκ μέρους της». Ούτε αυτό απέδωσε.

Φερόταν φυσιολογικά, συνέχιζε να κάνει αναρτήσεις, διατηρούσε την πίστη της

Μία μέρα πριν απολυθεί, η Γκίλφοϊλ δημοσίευσε μια φωτογραφία της με τον Ισπανό πρέσβη στην Ελλάδα, γράφοντας: «Feliz Fiesta Nacional!» Στο Instagram, δημοσίευσε ένα μήνυμα γενεθλίων για τη Λάρα Τραμπ, τη σύζυγο του Έρικ. Σύμφωνα με την WSJ, νωρίς την Τρίτη — την ημέρα που αποπέμφθηκε — η Γκίλφοϊλ «εξακολουθούσε να λέει στους συνεργάτες της ότι θα επιβιώσει από το σκάνδαλο».