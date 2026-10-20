Σε σενάρια στρατιωτικής σύγκρουσης με την Ελλάδα και τη Γαλλία, στα οποία εμπλέκουν και το Ισραήλ, επεκτείνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης την αντιπαράθεση για τις NAVTEX στην Ανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζοντας την πολυεθνική άσκηση «Ευνομία 2026» και το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI) ως μέρος οργανωμένου σχεδίου εναντίον της Τουρκίας. Η Αθήνα κατηγορείται ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει την τουρκική «Γαλάζια Πατρίδα», επιστρατεύοντας τη στρατιωτική παρουσία τρίτων χωρών, ενώ Τούρκοι σχολιαστές προειδοποιούν ότι η Άγκυρα θα απαντήσει, όπως υποστηρίζουν, με τον τρόπο που έχει πράξει και στο παρελθόν.

Η νέα κλιμάκωση της ρητορικής των τουρκικών ΜΜΕ ήρθε μετά την έκδοση τουρκικής αντι-NAVTEX, ως απάντηση στην ελληνική ναυτική αναγγελία για την άσκηση «Ευνομία», που άρχισε στις 16 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 22 του μήνα, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Η Τουρκία αμφισβητεί την αρμοδιότητα του ελληνικού σταθμού Ηρακλείου να εκδώσει τη συγκεκριμένη αναγγελία, ισχυριζόμενη ότι η περιοχή εμπίπτει στη δική της ζώνη ευθύνης για την έκδοση NAVTEX. Παράλληλα, εξέδωσε δεύτερη αντι-NAVTEX, απαντώντας σε κυπριακή αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες.

Η εθνικιστική εφημερίδα Türkgün, όργανο του συμπολιτευόμενου ακροδεξιού Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), αφιερώνει το κεντρικό πρωτοσέλιδο της 19ης Οκτωβρίου στη νέα ένταση, υπό τον κεντρικό τίτλο «Αντιπαράθεση στην Ανατολική Μεσόγειο» και τον δευτερεύοντα τίτλο «Τουρκία και Ελλάδα αντιμέτωπες για άλλη μια φορά».

Η εφημερίδα συνδέει την ελληνική NAVTEX για την άσκηση με τη διαδρομή του GSI και υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιχειρεί, με τη συμμετοχή της Γαλλίας και της Ιταλίας στην άσκηση, να παρακάμψει τις τουρκικές αντιρρήσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Επαναφέρει μάλιστα την πρόσφατη προειδοποίηση του αρχηγού του MHP, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ότι «θα αποτελούσε σοβαρό λάθος» για την Αθήνα να θεωρήσει πως μπορεί να υπερβεί τις αντιρρήσεις της Άγκυρας εξασφαλίζοντας την υποστήριξη τρίτων χωρών.

Ακόμη πιο επιθετική είναι η προσέγγιση του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού σταθμού A Haber, που παρουσιάζει την άσκηση «Ευνομία» ως «πρόκληση μεταμφιεσμένη σε έννομη τάξη» και κάνει λόγο για «παγίδα δύο σεναρίων εναντίον της Τουρκίας και της Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο ανταποκριτής του σταθμού, Ιλχάν Ταχσίν, υποστηρίζει ότι η Αθήνα επιδιώκει να εμπλέξει τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ σε ενδεχόμενη αντιπαράθεση με την Τουρκία για το καλώδιο.

«Η Ελλάδα παίζει δύο διαφορετικά σενάρια. Το πρώτο είναι να παρασύρει στο πεδίο χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Κύπρος και στη συνέχεια το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δεν θα ζητήσει άδεια. Θέλουν να φέρουν τις ένοπλες δυνάμεις αυτών των χωρών απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που προκύψει ένταση», ισχυρίζεται.

Το δεύτερο σενάριο, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Ο Τούρκος δημοσιογράφος αποδίδει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την πρόθεση να αξιοποιήσει μια ενδεχόμενη κρίση για εκλογικούς σκοπούς, επικαλούμενη την άσκηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Ο ανταποκριτής του A Haber επιμένει ότι η εταιρεία που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες οφείλει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία, καθώς, όπως υποστηρίζει, η διαδρομή του καλωδίου αφορά περιοχές επί των οποίων η Άγκυρα προβάλλει κυριαρχικά δικαιώματα. Συνδέει μάλιστα την απαίτηση αυτή με το τουρκολιβυκό μνημόνιο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Αποδίδει επίσης ιδιαίτερη σημασία στη φάση της άσκησης «Ευνομία» στη συγκεκριμένη περιοχή. Υποστηρίζει ότι η επιλογή της περιοχής, ακόμη και η ονομασία της άσκησης, αποσκοπούν στη δοκιμή της τουρκικής αντίδρασης και στην αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Ανάλογες καταγγελίες διατυπώθηκαν και στη χθεσινή (19/10) ενημερωτική εκπομπή του CNN Türk, όπου η αντιπαράθεση παρουσιάστηκε υπό τον τίτλο-ερώτηση «Είναι το έργο καλωδιακής σύνδεσης στη Μεσόγειο απλώς ένα πρόσχημα;».

Ο αναλυτής θεμάτων ασφαλείας, Τζοσκούν Μπασμπούγ, υποστήριξε ότι πίσω από τις ελληνικές κινήσεις βρίσκεται το Ισραήλ, το οποίο, αξιοποιώντας τη συνεργασία του με την Αθήνα, επιδιώκει να δημιουργήσει νέο μέτωπο εναντίον της Τουρκίας. «Η πρόθεση είναι πολύ ξεκάθαρη: να δοκιμάσουν την υπομονή και τα όρια της Τουρκίας, ακόμη και να την παρασύρουν σε ένα περιβάλλον σύγκρουσης», δήλωσε.

Ο ίδιος προχώρησε σε απειλητικές αναφορές, ισχυριζόμενος ότι στο παρελθόν το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό είχε εξαναγκάσει ελληνικές και γαλλικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν περιοχές στις οποίες η Άγκυρα διεκδικεί δικαιοδοσία.

Ο Μπασμπούγ υποστήριξε ότι ανάλογες προσπάθειες είχαν αποτύχει στο παρελθόν και ότι η Τουρκία θα αντιδράσει και αυτή τη φορά, παρουσιάζοντας την τουρκική αντι-NAVTEX ως προειδοποίηση προς την Αθήνα.

Εξαπέλυσε δε προσωπική επίθεση και εναντίον του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τον οποίο χαρακτήρισε «προβοκάτορα» και κατηγόρησε ότι βρίσκεται πίσω από την ελληνική πολιτική συνεργασίας με το Ισραήλ. Συνέδεσε επίσης την ένταση με τις επόμενες ελληνικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδέχεται να επιδιώκει πολιτικά οφέλη μέσα από μια κρίση με την Τουρκία.

Η ανταποκρίτρια της φιλοκυβερνητικής Hurriyet, παρουσιάζει από την πλευρά της μια άλλη εκδοχή, μια διαφορετική διάσταση της τουρκικής στάσης, σύμφωνα με την οποία η Άγκυρα επιδιώκει διπλωματικό συντονισμό με τη Γαλλία, ως κράτος σημαίας του ερευνητικού σκάφους «Abeille Marengo» του GSI. Μια τέτοια συνεννόηση, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα μπορούσε να προβληθεί από την τουρκική πλευρά ως αναγνώριση της ανάγκης προηγούμενου συντονισμού για δραστηριότητες σε περιοχές όπου η Άγκυρα προβάλλει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Προς το παρόν, πρέπει να τονιστεί ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι έχει πραγματοποιηθεί σχετική συνεννόηση μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού.

Συγκεκριμένα, η Hurriyet αναφέρει: «Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι η γαλλική εταιρεία Nexans, ο ανάδοχος του έργου για το καλώδιο, έχει υποβάλει αιτήματα για τη διενέργεια ερευνών του θαλάσσιου βυθού αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει γίνει συμφωνία με καμία άλλη χώρα. Ωστόσο, η προσδοκία της Άγκυρας δεν είναι να ληφθεί άδεια από την ανάδοχο εταιρεία, αλλά η Γαλλία, ως κράτος σημαίας, να διασφαλίσει τον συντονισμό μέσω διπλωματικών διαύλων πριν ξεκινήσει η έρευνα στη διαδρομή που επικαλύπτεται με την υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας».