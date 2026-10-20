Οι αναταραχές στη Γαλλία και η προσπάθεια μέρους της αντιπολίτευσης να τις εξισώσει με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα προκάλεσαν την αντίδραση της κυβέρνησης και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Από το Λαύριο, λίγο μετά τα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», ο πρωθυπουργός επανέφερε με τον πιο εμφατικό τρόπο στο προσκήνιο το βασικό κυβερνητικό διακύβευμα της επόμενης περιόδου: τη διαφύλαξη της πολιτικής σταθερότητας και της δημοσιονομικής υπευθυνότητας απέναντι στις σειρήνες του σύγχρονου λαϊκισμού.

Η συγκυρία δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς την ώρα που μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πρωταγωνίστρια τη Γαλλία, κλυδωνίζονται από πρωτοφανείς κοινωνικές αναταραχές, η Αθήνα επιδιώκει να εκπέμψει ένα μήνυμα θεσμικής ασφάλειας και οικονομικής ανθεκτικότητας.

Ο πρωθυπουργός έθεσε μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, ένα σκληρό χθες που δεν είναι τόσο μακρινό. Διαμήνυσε κατηγορηματικά ότι η χώρα δεν πρόκειται να επιστρέψει στις εποχές των ψεύτικων υποσχέσεων και των εύκολων λύσεων, φωτογραφίζοντας την περίοδο των μνημονίων και τις τότε εξαγγελίες της αντιπολίτευσης για κατάργηση νόμων «με ένα άρθρο και έναν νόμο» που δεν υλοποιήθηκαν φυσικά ποτέ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς διάθεση να ωραιοποιήσει την κατάσταση, παραδέχθηκε το μεγάλο βάρος που προκαλεί η παγκόσμια ακρίβεια στα ελληνικά νοικοκυριά, και απευθυνόμενος στους πολίτες προειδοποίησε ότι «μάγοι δεν υπάρχουν» και πως όσοι το ισχυρίζονται λένε απλά ψέματα.

«Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, να ξέρετε ότι σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο εξαιτίας της μεταφοράς της γαλλικής κρίσης στην πολιτική αντιπαράθεση. Οι σφοδρές ταραχές στη Γαλλία, που ξεκίνησαν από μαθητικές κινητοποιήσεις και εξελίχθηκαν σε βίαια επεισόδια με λεηλασίες και καταστροφές, οδήγησαν στη σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Κυβερνητικά στελέχη αφήνουν αιχμές ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που θα επιθυμούσαν να δουν παρόμοιες σκηνές με τη Γαλλία στους ελληνικούς δρόμους

Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η χώρα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας που προοδεύει ψηφιακά και οικονομικά, μακριά από τις ευρωπαϊκές περιπέτειες. Από την άλλη, η αντιπολίτευση αναδεικνύει τις κοινωνικές ανισότητες και την πίεση των πολιτών ως τη μοναδική πραγματική απειλή για τη σταθερότητα.

Κυβερνητικά στελέχη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας άφησαν σαφείς αιχμές ότι υπάρχουν εγχώριες πολιτικές δυνάμεις που θα επιθυμούσαν να δουν παρόμοιες σκηνές χάους στους ελληνικούς δρόμους. Ωστόσο, διαβεβαίωναν ταυτόχρονα ότι δεν θα επιτρέψουν να συμβεί αυτό.

Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι οι εκρήξεις στην Ευρώπη δεν είναι προϊόν υποκίνησης, αλλά το άμεσο αποτέλεσμα των σκληρών πολιτικών λιτότητας και της αδυναμίας των κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν την κοινωνική ασφυξία που προκαλεί η ακρίβεια, η κυβέρνηση αντιτάσσει ότι η Ελλάδα έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο καθώς δεν εφαρμόζονται μέτρα λιτότητας και η οικονομία είναι ανθεκτική.

Ενόψει μάλιστα της απεργίας της 21ης Οκτωβρίου, κυβερνητικά στελέχη διαβεβαιώνουν σε κάθε τόνο ότι δεν θα επιτρέψουν σε μπαχαλάκηδες να προκαλέσουν ταραχές και παράλληλα διαμηνύουν ότι είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώσουν αλλά με ειρηνικό τρόπο.