Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την τοποθέτησή του για τις εξελίξεις στη Γαλλία, εξαπέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την αναταραχή. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης της κοινωνικής ηρεμίας στην Ελλάδα και επέκρινε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την ενεργειακή κρίση.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στην ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού ότι «το μήνυμα έρχεται από τη Γαλλία».

«Νομίζω τελικά ότι το rebranding του κ. Τσίπρα ξέφτισε οριστικά. Μόλις είδε μια αναταραχή, έσπευσε να την εκμεταλλευτεί, γιατί τη θεωρεί ευκαιρία, όπως και στο παρελθόν», δήλωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι στελέχη του ακολούθησαν την ίδια κατεύθυνση, λέγοντας «άντε και στα δικά μας» για τα επεισόδια στη Γαλλία.

«Δεν ξέρω αν το μήνυμα είναι “διαδηλώστε, σπάστε ό,τι βρείτε, μαγαζιά, περιουσίες”. Ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι οφείλει μια διευκρίνιση», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ελλάδα έζησε αυτή την κατάσταση πριν από 15 χρόνια»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ χαρακτήρισε τις εικόνες από τη Γαλλία «βαθιά ανησυχητικές» και «καμπανάκι για όλη την Ευρώπη», αναγνωρίζοντας ότι και η Ελλάδα επηρεάζεται από τις κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι δεν συντρέχουν στη χώρα οι προϋποθέσεις για αντίστοιχες εξελίξεις.

«Η Ελλάδα αυτή ακριβώς την κατάσταση την έζησε πριν από 15 χρόνια και οδηγήθηκε σε αδιέξοδα. Θεωρώ ότι ωρίμασε η κοινωνία μας και είμαστε κάπου αλλού πια», είπε.

Για τη Γαλλία, περιέγραψε έναν φαύλο κύκλο υψηλών δαπανών, ελλειμμάτων και δυσκολιών εξυπηρέτησης του χρέους, ο οποίος, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να σπάσει σε συνθήκες πολιτικής αστάθειας.

Αναφερόμενη στην κυβερνητική στάση απέναντι στα κοινωνικά αιτήματα, δήλωσε ότι επιδιώκεται διάλογος με όλες τις επαγγελματικές και κοινωνικές ομάδες, φέρνοντας ως παράδειγμα τις συζητήσεις με τους αγρότες.

«Τα κοινωνικά ζητήματα δεν λύνονται ούτε με συνθήματα ούτε με σπασμένες βιτρίνες. Λύνονται όταν οι πολιτικοί ακούν τους πολίτες, όχι μέσα από τις καταστροφές», τόνισε.

«Οι επιστολές του πρωθυπουργού πιάνουν τόπο»

Στο πεδίο της ενέργειας, η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώθηκαν στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Οι επιστολές του πρωθυπουργού πιάνουν τόπο, γιατί ο πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση, έβαλε το θέμα στο ευρωπαϊκό τραπέζι και αυτό αποτυπώθηκε και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, η ενίσχυση που έχει δοθεί στην Ελλάδα είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αντιμετωπίζονται πλήρως οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης.

Χαρακτήρισε επίσης άδικη τη σύγκριση των φετινών με τις περσινές τιμές, επικαλούμενη την κρίση στη Μέση Ανατολή και την άνοδο του ενεργειακού κόστους που μεσολάβησε.

Αιχμές για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών

Η εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποκρισία, αντιπαραβάλλοντας τις σημερινές προτάσεις της με τη στάση που είχε τηρήσει στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε ρυθμίσεις για την ανάκτηση υπερεσόδων από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διυλιστηρίων.

«Ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ξύπνησε ξαφνικά τώρα και λέει “φορολογήστε τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων”, τότε, δεν ψήφισε υπέρ», ανέφερε.

Κλείνοντας, αμφισβήτησε την αξιοπιστία των προτάσεων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες δεν πιστεύουν πως υπάρχει «μαγική συνταγή» για την επίλυση του προβλήματος.