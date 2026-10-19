Στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αναφέρθηκε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας ότι στο παράδειγμα της Γαλλίας, «αυτοί οι οποίοι έκαναν τις ζημιές, δεν ήταν μαθητές».

Μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «η Γαλλία πληρώνει τις συνέπειες της αθρόας παράνομης μετανάστευσης. Είναι συγκλονιστική η εικόνα μιας απλής ιδιοκτήτριας ενός μικρού μαγαζιού στο Παρίσι που τους λέει “σταματήστε, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας”. Υπάρχει μια τάση στην κοινωνία, η οποία θέλει να καταστρέφει και μια άλλη τάση η οποία θέλει να χτίζει».

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι «δεν θα επιτρέψουμε να κυλήσει η χώρα στο χάος, όπως έγινε στο παρελθόν».

Απαντώντας στην αιχμηρή κριτική που του άσκησε η αντιπολίτευση, σχετικά με τις δηλώσεις του μέσα από τις οποίες υποστήριξε ότι «κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας», σημείωσε ότι «η Αριστερά εύχεται και θρέφεται από τα διαφαινόμενα».

«Δεν είναι πολύ μακριά μας το 2008, η πάνω και κάτω Πλατεία τις εποχές των Μνημονίων. Η δική μας γενιά έζησε τις συνέπειες αυτής της αναταραχής. Η Ελλάδα άφησε με πάρα πολύ κόπο πίσω της αυτήν την εικόνα του χάους και της καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «είναι προφανές ότι κάποιες δυνάμεις της Αριστεράς θέλουν είτε μέσα από τα σχολεία είτε μέσα από τα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν αυτή την εικόνα χάους».

«Ο διάλογος, η διαμαρτυρία και υπό κάποιες συνθήκες και η απεργία είναι απολύτως νόμιμα πράγματα, τα οποία συμβαίνουν και στην Ελλάδα σε συγκεκριμένο πλαίσιο και τα τελευταία χρόνια έχουμε πετύχει μια κοινωνική ηρεμία άνευ προηγουμένου, την οποία πρέπει να διασφαλίσουμε», ανέφερε και στη συνέχεια εξήγησε ότι «ο κανονικός άνθρωπος που μας βλέπει, ο απλός νοικοκύρης, ο απλός μαγαζάτορας, ο οποίος βλέπει την εικόνα του συναδέλφου του στο Παρίσι να καταστρέφεται μέσα σε ώρες η περιουσία του, θέλει κοινωνική ηρεμία».

Ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε ότι πρέπει να είμαστε σε διάλογο με τους μαθητές, αλλά «είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν δυνάμεις κυρίως στην Ακροαριστερά, οι οποίες θα επιδιώξουν να φέρουν τις εικόνες χάους και στην Ελλάδα, ενώ αυτό πολύ πιθανώς να συμβεί και από την Ακροδεξιά».

Σχετικά με το θέμα της ακρίβειας, σχολίασε ότι «η καλύτερη απάντηση είναι αύξηση των μισθών. Δεν υπάρχει άλλη πειστική απάντηση, η οποία να μπορεί να κάνει οικονομικά ανεξάρτητους τους πολίτες».

Έπειτα, δήλωσε ότι «μία πολιτική δύναμη έχει αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει στην πράξη αυτή η Νέα Δημοκρατία. Εγώ αναγνωρίζω ότι για πάρα πολύ κόσμο, ειδικά εδώ στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Έχουν αυξηθεί πολύ τα κόστη και στο ρεύμα και στο ενοίκιο».