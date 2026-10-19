Για τις παράνομες υπεκμισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, μίλησε σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Mega News 104,6, ο κ. Χρυσοχοΐδης σχετικά με τις παράνομες υπεκμισθώσεις διαμερισμάτων, τα οποία μετατρέπονται σε μαζικά «υπνωτήρια», σημείωσε ότι προτεραιότητα είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών που διαμένουν στις πολυκατοικίες.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας, ως πολιτικοί και προσωπικά ως υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι να διασφαλίσω πρώτα-πρώτα τα θέματα της ασφάλειας όλων στις πολυκατοικίες αυτές, από τη Νέα Χαλκηδόνα μέχρι το Γκάζι και από τη Λ. Κηφισού μέχρι την Πατησίων, όπου υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες που ζουν εκεί».

«Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτούς είναι νόμιμοι, οι οποίοι εργάζονται εδώ, ζουν με τα παιδιά τους, με τις οικογένειές τους. Υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν άσυλο, δεν έχουν άδεια παραμονής, οι οποίοι πρέπει να αποχωρήσουν από τη χώρα και έχουν βγει σχετικές αποφάσεις, αλλά είναι δύσκολη η επιστροφή τους. Και ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν στέγη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επεσήμανε ότι σε ορισμένες πολυκατοικίες, όπου διαμένουν οικογένειες, ηλικιωμένοι και παιδιά, υπάρχουν διαμερίσματα στα οποία κοιμούνται ή ζουν εναλλάξ 30 έως 40 άνθρωποι, υπογραμμίζοντας πως δεν μπορεί να αγνοήσει το ζήτημα από τη στιγμή που είναι αρμόδιος για την ασφάλεια της πόλης και των γειτονιών:

«Σκεφτείτε μια πολυκατοικία που έχει 15 διαμερίσματα, όπου υπάρχουν οι άνθρωποι με τις οικογένειές τους, υπάρχουν οι ηλικιωμένοι, υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν ταυτόχρονα διαμερίσματα, στα οποία κοιμούνται ή ζουν κάθε φορά, εναλλασσόμενοι, 30-40 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ ως υπουργός που είμαι αρμόδιος για την ασφάλεια της πόλης, της γειτονιάς, της συνοικίας, δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια σε αυτά τα θέματα. Είμαι υποχρεωμένους να πάρω μέτρα. Γι’ αυτό καταθέσαμε αυτήν την τροπολογία».

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έκανε λόγο για εκμετάλλευση ανθρώπων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση: «Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στον “δουλέμπορο”, ουσιαστικά. Ο “δουλέμπορος” μαζεύει κόσμο κάθε μέρα με 10, 20, 30 ευρώ, ανάλογα την κλίνη που παρέχει, αν είναι πολυθρόνα, αν είναι ένα στρώμα, αν είναι πάτωμα, αν είναι και κρεβάτι και κερδοσκοπεί σε βάρος φτωχών, ανήμπορων ανθρώπων. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να ανεχόμαστε τον “δουλέμπορο” να κερδοσκοπεί σε βάρος των ανθρώπων, και ταυτόχρονα πρέπει να προστατέψουμε και αυτούς, αλλά και τους συνοίκους στην πολυκατοικία».

Εξηγώντας τι προβλέπει η διάταξη που προωθείται, ο υπουργός ανέφερε: «Προβλέπει πως αν υπάρχει τέτοιο θέμα, συλλαμβάνεται ο δουλέμπορος και στη συνέχεια αδειάζουν τα διαμερίσματα, έτσι ώστε το πρόστιμο να μπαίνει στον μισθωτή και επίσης ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης, έτσι ώστε να γνωρίζει ότι αν συνεχιστεί αυτού του είδους η εκμετάλλευση, έχει και αυτός ευθύνη».

Σε ερώτηση τι θα απογίνουν οι άνθρωποι που θα απομακρυνθούν από τα συγκεκριμένα διαμερίσματα, ο κ. Χρυσοχοΐδης απάντησε: «Πρέπει να αναζητηθούν οι κοινωνικές στέγες, τα δημοτικά υπνωτήρια, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι ενεργοί πολίτες, όλοι μαζί και με την Περιφέρεια, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να βρούμε λύσεις για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην υπάρχει αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για την υγεία όλων των ανθρώπων».

Σχετικά με τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι «η απάντηση για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί είναι απόλυτη ψυχραιμία. Υπάρχει το δημοκρατικό δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αρκεί αυτό να συνοδεύεται από σεβασμό στη ζωή, στην περιουσία όλων και τελικώς να γίνονται με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους. Ταυτόχρονα, υποχρέωση της αστυνομίας είναι να διαφυλάξει τη συγκέντρωση αυτή, να γίνει όπως πρέπει να γίνει και να ολοκληρωθεί».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι μόνο στην Αθήνα πραγματοποιήθηκαν 1.490 συγκεντρώσεις, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες το πρώτο εννεάμηνο του 2026, προσθέτοντας πως δεν ανησυχεί για την εκδήλωση φαινομένων ανάλογης έκτασης με αυτά στη Γαλλία. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων συμπεριφορών θα είναι αυστηρή. «Πιστεύω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί ότι αυτού του είδους συμπεριφορές είναι αδιέξοδες», επεσήμανε.

Τέλος, μιλώντας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός επεσήμανε ότι «γενικώς τα νούμερα είναι πολύ χαμηλά. Αυτό που έχει “ανοίξει” ανησυχητικά είναι μια ροή από τη Λιβύη προς την Κρήτη, η οποία μεγαλώνει συνέχεια, με σχετική ευκολία και χωρίς δυνατότητα μεγάλης ανάσχεσης. Ενδεικτικά, προχθές έφθασαν σε περιοχή της Ιεράπετρας περίπου 1.000 άτομα».

«Είναι ανησυχητικό, διότι η Λιβύη είναι μια χώρα, η οποία ουσιαστικά είναι ακυβέρνητη. Υπάρχουν διάφορες φατρίες, φυλές, δυο κυβερνήσεις, δύο μέρη. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ δύσκολη η συνεννόηση και η δική μας αλλά και της Ευρώπης», συμπλήρωσε.