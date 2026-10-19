Βόλτα στο Λαύριο, όπου συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με πλήθος πολιτών, έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του «Δαίδαλου», στο Τεχνολογικό Πάρκο της περιοχής.

Ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε ένα λαχνό λαχείου και συζήτησε με αρκετούς θαμώνες στα καφέ της περιοχής. Αμέσως μετά, περπάτησε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου, όπου συζήτησε με τους πυροσβέστες για το καλοκαίρι που πέρασε, σχολιάζοντας ότι «πήγαμε καλά», ενώ τους ρώτησε αν αξιοποιούν την τεχνολογία των drones – για να λάβει καταφατική απάντηση, καθώς υπάρχει drone στον Άγιο Κωνσταντίνο.