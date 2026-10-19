Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας, με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και αναφορές στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, έστειλε από το Λαύριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τονίζοντας ότι η χώρα μας αποτελεί «πυλώνα σταθερότητας» σε μια περίοδο κοινωνικών αναταραχών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω» στις εποχές του λαϊκισμού και των ψεύτικων υποσχέσεων.

«Σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας.

Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο.

Όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο – Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα. Εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027 -Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει», τόνισε, μιλώντας σε πολίτες της περιοχής, ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού στο Λαύριο:

Ισχύει εδώ «το αύριο ανήκει στο Λαύριο». Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, φίλες και φίλοι, εδώ στο Λαύριο και βρέθηκα σήμερα εδώ μαζί σας διότι πριν από λίγο εγκαινιάσαμε μία πολύ σημαντική επένδυση, όχι για τη Λαυρεωτική, ούτε καν για τη χώρα, για την Ευρώπη.

Διότι εδώ, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, στεγάζεται ο πιο μεγάλος, ο πιο σύγχρονος υπερυπολογιστής τον οποίον έχει η χώρα μας, μία πολύ σημαντική επένδυση για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, να φέρουμε πίσω παιδιά από το εξωτερικό τα οποία έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, να βοηθήσουμε τις εφαρμογές του Δημοσίου, να κάνουμε το gov.gr καλύτερο.

Είναι μία επένδυση η οποία κοιτάζει στο μέλλον και νομίζω ότι συμβολικά αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Σε μια εποχή μεγάλων κρίσεων και μεγάλων αναταράξεων, σε μια εποχή όπου πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μία χώρα πυλώνας σταθερότητας, μία χώρα η οποία μπορεί και έχει δικαίωμα να ατενίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Και αυτό οφείλεται στη δική μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, στην πολιτική σταθερότητα που έχουμε φέρει στη χώρα και στο γεγονός ότι μπορούμε σήμερα να καταθέσουμε μία κυβερνητική πρόταση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια η οποία να στηρίζεται στα πολλά τα οποία έχουμε πετύχει, αλλά ταυτόχρονα να αγκαλιάζει, να αρπάζει τις ευκαιρίες, για να μπορούμε να πούμε με αξιοπιστία ότι ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή, να κάνουμε την Ελλάδα διαρκώς καλύτερη και να βοηθάμε, όπου μπορούμε, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.

Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι σε μία εποχή όπου όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει, αν μη τι άλλο, τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, ώστε να περάσουμε αυτόν τον χειμώνα όσο το δυνατόν καλύτερα, με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες. Δεν είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες σε μία αντίστοιχη κατάσταση.

Έτσι συνδέονται τα τακτοποιημένα δημόσια οικονομικά με τη στήριξη που μπορούμε να δίνουμε στο κάθε νοικοκυριό, για να μπορούμε να έχουμε χαμηλότερο πετρέλαιο θέρμανσης, για να μπορούμε να επιστρέφουμε ένα νοίκι πίσω σε όσους νοικιάζουν σπίτια, για να μπορούμε να αυξάνουμε τους μισθούς, να αυξάνουμε τις συντάξεις.

Αυτά μπορούμε να τα πετυχαίνουμε, ακριβώς επειδή έχουμε τακτοποιήσει τα δημόσια οικονομικά και επειδή σήμερα η χώρα μας αναγνωρίζεται στην Ευρώπη ως ένα μοντέλο υπευθυνότητας.

Όταν πριν από αρκετά χρόνια η χώρα μας «βυθιζόταν» πρώτη σε μία κοινωνική αναταραχή, την οποία βλέπουμε δυστυχώς τώρα να εξαπλώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εμείς αφήσαμε αυτές τις εποχές για τα καλά πίσω.

Κι όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες, της κοινωνικής αναταραχής, οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών, στις εποχές που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο. Αυτά τα έχουμε αφήσει, φίλες και φίλοι, για τα καλά πίσω μας.

Και καθώς βρέθηκα στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Πέμπτη και την Παρασκευή, επιβεβαίωσα για ακόμη μια φορά κάτι το οποίο είναι σημαντικό: ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει σήμερα.

Όταν η Ελλάδα είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό -ποια είναι αυτή; Ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίσουμε ξανά αντίστοιχη εισβολή όπως αυτή στον Έβρο, η Ευρώπη πρέπει να είναι νομικά θωρακισμένη ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια τέτοια κρίση. Έστειλα την επιστολή αυτή πριν από δύο μήνες και τώρα γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική.

Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν, χτυπώντας υποτίθεται την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά, να υπονομεύουν το ίδιο το κύρος της χώρας.

Η Ελλάδα, λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, μπορεί να στηρίζει την κοινωνία. Έχουμε ακόμα εφεδρείες, να το ξέρετε αυτό, για να βγάλουμε πέρα αυτόν τον δύσκολο χειμώνα.

Και, σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε η μόνη σήμερα πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα, αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές του 2027.

Εγώ αυτό το οποίο θέλω να ζητήσω από εσάς, γιατί δεν ήρθα σήμερα να κάνω μεγάλη ομιλία, θα ξανάρθω εδώ, αγαπητέ μου Δήμαρχε, εδώ στο Λαύριο, εγώ ήρθα να σας σφίξω το χέρι, να σας ευχαριστήσω, γιατί ειδικά εδώ στο Δήμο σας πάντα αισθανόμουν πολύ καλοδεχούμενος. Πάντα αισθάνομαι ότι εδώ η «καρδιά» της Νέας Δημοκρατίας χτυπάει πολύ δυνατά, όπως και σε όλη την Ανατολική Αττική, εξάλλου.

Και βλέποντας και αυτή την πολύ όμορφη εικόνα, έχω μια εικόνα από το μέλλον: ένα λιμάνι στο οποίο θα γίνουν πολύ σημαντικές επενδύσεις, βλέπετε, γιατί πιστεύουμε ότι η σύμπραξη των δημοσίων υποδομών με την ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αυτή η οποία τελικά μπορεί να φέρει ανάπτυξη, μπορεί να φέρει θέσεις εργασίας.

Σκεφτείτε πόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα στο Λαύριο όταν όλο αυτό το λιμάνι αλλάξει τελείως όψη, πόσο σημαντικό θα είναι να ενισχύσουμε τις υποδομές προσβασιμότητας. Και βλέπετε πώς μερικά, τα οποία μπορεί να φαίνονται μικρά για εμάς, από την απόσταση που μας χωρίζει εδώ με την Αθήνα, αλλά για εσάς είναι πολύ σημαντικά. Η αστική συγκοινωνία, στην οποία αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, έγινε πράξη. Μου ζήτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός να κάνω ειδική αναφορά.

Γιατί πρώτα και πάνω από όλα, κρατήστε αυτό: μάγοι δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, να ξέρετε ότι σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα.

Επειδή όμως εμείς έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, από εμάς ψέματα δεν θα ακούσετε. Μάγοι δεν είμαστε, θα προσπαθούμε πάντα να είμαστε κοντά στην κοινωνία, να σας ακούμε, να ακούμε τα προβλήματα. Από τα μικρά προβλήματα: το γεγονός ότι μου ανέφεραν τώρα ότι ένα Δημοτικό σχολείο έχει πρόβλημα με ένα σχολικό δρομολόγιο, αλλά αυτό μπορεί να έχει σημασία, ιδιαίτερη σημασία.

Να είμαστε κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε κοντά στον Δήμαρχο, έχει κάνει μία εξαιρετική δουλειά. Και όταν συνεργάζεται καλά η τοπική αυτοδιοίκηση με την κεντρική εξουσία, μπορούμε πράγματι να κάνουμε πολύ σημαντικά βήματα για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών.

Έτσι θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής, με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει. Δεν θα κουράζομαι να το λέω, ότι όσο περισσότερο παραμένουμε, έχουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου τόσο πιο χαμηλωμένο πρέπει να είναι το βλέμμα μας για να συναντιόμαστε με τις αναζητήσεις και τις αγωνίες των πολιτών.

Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας στα προβλήματα, αλλά να ξέρετε ότι νοιαζόμαστε, ότι προσπαθούμε, ότι κάνουμε το καλύτερο και ότι σήμερα αν η Ελληνική Κυβέρνηση μπορεί να στέκεται κοντά σας έτσι όπως στέκεται, είναι ακριβώς γιατί πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια να νοικοκυρέψουμε την οικονομία.

Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ πίσω σε ένα παρελθόν ψεύτικων υποσχέσεων. Τα αφήσαμε πίσω μας αυτά. Θα ατενίζουμε το μέλλον με ελπίδα, με αισιοδοξία. Θα πάμε καλά, θα πάμε καλύτερα και θα κερδίσουμε και τις επόμενες εκλογές.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Ο κ. Μητσοτάκης αγόρασε και ένα λαχνό λαχείου και συζήτησε με αρκετούς θαμώνες στα καφέ της περιοχής.

Αμέσως μετά περπάτησε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου, όπου συζήτησε με τους πυροσβέστες για το καλοκαίρι που πέρασε, σχολιάζοντας ότι «πήγαμε καλά», ενώ τους ρώτησε αν αξιοποιούν την τεχνολογία των drones -για να λάβει καταφατική απάντηση, καθώς υπάρχει drone στον Άγιο Κωνσταντίνο.