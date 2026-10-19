«Η Ελλάδα είναι οι τόποι της. Οι μικρές πόλεις, τα χωριά, οι ορεινές περιοχές, τα νησιά. Τόποι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικές ανάγκες αλλά και μεγάλες δυνατότητες», τονίζει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στον Πλάτανο της oρεινής Ναυπακτίας, στο πλαίσιο των «Διαλόγων για την Ορεινότητα».

Σύμφωνα με τον κ. Κοντογεώργη, η πραγματικότητα των ανθρώπων που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα φέρνει στο προσκήνιο ένα διαρκές ερώτημα: Τι χρειάζεται ένας τόπος για να προχωρήσει με ασφάλεια στο μέλλον; Η απάντηση δεν περιορίζεται στις παραδοσιακές επενδύσεις. Ο ίδιος σημειώνει ότι απαιτεί ένα σύνθετο πλέγμα υποδομών, κλιματικής θωράκισης, πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πραγματικών ευκαιριών απασχόλησης, αναφέροντας τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις κυβερνητικές δράσεις που έγιναν στην περιφέρεια την εβδομάδα που πέρασε.

Ενεργειακές Υποδομές και Καινοτομία

Η χώρα αποκτά νέες βάσεις στον ενεργειακό χάρτη. Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα, μία επένδυση ύψους 170 εκατ. ευρώ, με ισχύ 330 MW και χωρητικότητα αποθήκευσης 790 MWh. Παράλληλα, στη Γαλανόβρυση Ελασσόνας εγκαινιάστηκε η νέα υποδομή αποθήκευσης FARIA ΓΑΛΑΝΗ BESS, ενώ το Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης κατέκτησε την πρώτη θέση στα ευρωπαϊκά βραβεία REGIOSTARS 2026 στην κατηγορία «Μία Διασυνδεδεμένη Ευρώπη».

Ορεινή Υδρονομία και Θωράκιση από Φυσικές Καταστροφές

Με στόχο την προστασία των ορεινών περιοχών και την ενίσχυση της ασφάλειας των χαμηλότερων ζωνών, ξεκινά το εκτεταμένο πρόγραμμα «Aqua Montis». Συνολικά 123 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε έργα ορεινής υδρονομίας. Από αυτά, 96 εκατ. ευρώ αφορούν περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Αγιάς, Λάρισας, Μουζακίου, Τρικάλων και Λαμίας, ενώ έργα ύψους 26,5 εκατ. ευρώ στις ορεινές λεκάνες του Δασαρχείου Βόλου ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί.

Κίνητρα Παραμονής και Ενίσχυση της Παραγωγής

Από τις 14 Οκτωβρίου λειτουργεί το διευρυμένο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης σε περιοχές του Κιλκίς, της Φλώρινας, της Καστοριάς, της Δράμας, της Πέλλας, των Γρεβενών, της Κοζάνης, των Σερρών, των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας, ενώ παράλληλα η πρωτοβουλία «Περιφέρειες Ευκαιριών» συνδέει τα κίνητρα μετεγκατάστασης με την εξ αποστάσεως εργασία, σε συνεργασία με την TP Greece. Στον πρωτογενή τομέα, εγκρίθηκαν 40 εκατ. ευρώ για 1.064 νέους γεωργούς, ενώ ενισχύεται η παράκτια αλιεία με επιδότηση καυσίμου και 15 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις εργαλείων.

Ένα Ολοκληρωμένο Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας

Μέσα στην εβδομάδα ολοκληρώθηκαν ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις στα Κέντρα Υγείας Πάρου, Σιμόπουλου, Ελασσόνας, Μετσόβου και Κόνιτσας. Παράλληλα, παραδόθηκαν νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε Ξάνθη και Ιωάννινα, εγκαινιάστηκε η βάση του ΕΚΑΒ στους Κήπους Ζαγορίου και ξεκίνησε η λειτουργία Κέντρου Ημέρας για Άνοια και Alzheimer στα Ιωάννινα.

Στο επίπεδο των μεγάλων νοσοκομειακών υποδομών ξεχωρίζουν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις στα Νοσοκομεία Καρδίτσας, Αλεξανδρούπολης και Φλώρινας, η νέα Ογκολογική Μονάδα στην Τρίπολη (9 εκατ. ευρώ) και ο νέος ψηφιακός αγγειογράφος στη Λάρισα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Ψυχική Υγεία στη Θεσσαλία με πόρους 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ στο Κιλκίς παραδόθηκε το νέο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων, κλείνοντας μία εκκρεμότητα δύο δεκαετιών.

Τέλος, το πρόγραμμα συμπληρώνεται από την εκπαιδευτική και αστική αναβάθμιση, με τη ριζική αναμόρφωση του σχολικού συγκροτήματος της Ικτίνου στη Θεσσαλονίκη (8,05 εκατ. ευρώ), τη βιοκλιματική ανάπλαση στην Πτολεμαΐδα (7,3 εκατ. ευρώ) και την απόδοση του αποκατεστημένου μνημείου Χαμζά Μπέη – Αλκαζάρ στον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης.

«Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν χτίζεται με μία μόνο μεγάλη παρέμβαση, αλλά με διαφορετικές παρεμβάσεις που συνδέονται μεταξύ τους και έχουν πραγματικό αποτέλεσμα στη ζωή των ανθρώπων κάθε τόπου», καταλήγει ο κ. Κοντογεώργης.