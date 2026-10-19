Δεν υφίσταται εκκένωση στην Κυψέλη, λόγω των ρωγμών που προκλήθηκαν από τις εργασίες του μετροπόντικα, ξεκαθάρισε σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Νίκος Ταχιάος.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, σχετικά με τις ανησυχίες των κατοίκων: «Από την πρώτη στιγμή οι μηχανικοί του έργου ήταν στο πεδίο και έχουν γίνει καταγραφές. Ασφαλώς, οι κάτοικοι έχουν δικαίωμα να μην συμφωνούν με αυτές. Συμφωνήθηκε και με την παρουσία του τεχνικού επιμελητηρίου και δικό τους πραγματογνώμονα να προχωρήσουμε σε μια νέα καταγραφή των βλαβών, που έχουν γίνει».

«Αποτελεί υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας η αποκατάσταση των ζημιών, με δικές της δαπάνες και με δικά της συνεργεία, και αυτό θα προχωρήσει», τόνισε ο κ. Ταχιάος.

Σε ερώτηση εάν μπορεί η πολιτεία να διαβεβαιώσει τους πολίτες πως είναι ασφαλές να μένουν στα σπίτια τους, ο υφυπουργός απάντησε: «Εάν υπήρχε λόγος εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου, θα καταγραφόταν στις πραγματογνωμοσύνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένας μηχανικός να πει σε ανθρώπους οι οποίοι θα τελούσαν υπό κίνδυνο “μείνετε μέσα στα σπίτια σας”. Ασφαλώς δεν είναι η ωραιότερη εικόνα να έχεις ένα σπίτι στο οποίο αυτή τη στιγμή έχεις ρωγμές. Εγώ είπα όχι πως δεν θα έμενα σε τέτοιο σπίτι, αλλά δεν θα το νοίκιαζα. Αν μου έλεγαν οι μηχανικοί ότι μπορώ να μείνω, θα έμενα».

«Εάν υπάρχει θέμα επικινδυνότητας, ας πάει ο δήμος και ας βγάλει πρωτόκολλα επικινδυνότητας. Αρμοδιότητα της πολεοδομίας είναι», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, «εκκένωση, η οποία θα δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού στην Κυψέλη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή».

Όπως είπε, σε κάθε πολυκατοικία είναι μια διαφορετική περίπτωση και επέμεινε πως καμία πολυκατοικία δεν κινδυνεύει. Σημείωσε, ωστόσο, πως χρειάζεται προσοχή σε 5-6 πολυκατοικίες είναι κάτω από τα μαχαίρια του μετροπόντικα:

«Για αυτές τις πολυκατοικίες πρέπει πρώτα να ληφθούν μέτρα υποστύλωσης, στήριξης, ώστε, εφόσον ξεκινήσει ο μετροπόντικας, να μην υπάρξει περαιτέρω βλάβη. Και στη συνέχεια θα έρθει η αποκατάσταση. Είναι διαφορετικές υποθέσεις το πώς θα αντιμετωπίζεται κάθε κτίριο χωριστά. Αυτή η μελέτη δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη».

Ο κ. Ταχιάος δήλωσε πως έχει έρθει στην Ελλάδα κορυφαίος καθηγητής του Κέιμπριτζ, που έχει αντιμετωπίσει αντίστοιχα φαινόμενα στην Ευρώπη και θα γνωμοδοτήσει επί της μεθοδολογίας επανεκκίνησης του μετροπόντικα αλλά και του φαινομένου γενικώς. «Αυτή είναι μια μελέτη που εμείς σκεπτόμαστε να μην κρατήσει πάνω από 3-4 εβδομάδες. Στο ενδιάμεσο χρόνο θα λαμβάνονται μέτρα υποστύλωσης για τις πολυκατοικίες, οι οποίες είναι πάνω από τον μετροπόντικα», είπε.

Στη συνέχεια, επανέλαβε πως «οι κάτοικοι έχουν πάρει τις πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ που δεν δείχνουν επικινδυνότητα».

Για το πότε θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας απάντησε πως «δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα γιατί πρέπει να προηγηθεί η υποστύλωση των κτιρίων».

Τέλος, για την επιστολή του Χάρη Δούκα προς την Αττικό Μετρό για την περίφραξη του εργοταξίου στην πλατεία Εξαρχείων ο υφυπουργός απάντησε πως: «Εάν δεν ληφθούν μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ δύσκολο η περίφραξη να μετακινηθεί. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί».