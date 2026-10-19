Με τη δημιουργία δικτύου 36 αγροκτημάτων και παραγωγικών μονάδων που προσέφεραν βιωματικές δράσεις σε εκατοντάδες επισκέπτες, ολοκληρώθηκε η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής «Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων Αττικής – Attica Open Farm Days 2026», με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πρωτογενή τομέα, την ανάπτυξη και την σύνδεση του, με την κοινωνία.

Περισσότεροι από 550 επισκέπτες και πάνω άπό 330 μαθητές σε οργανωμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, παράγουν τα τοπικά προϊόντα και διατηρούν ζωντανή την αγροτική παράδοση της Αττικής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 35 εκδηλώσεις, 16 εργαστήρια και βιωματικές δράσεις, με επίκεντρο τα τοπικά προϊόντα, τη μαγειρική και τη γαστρονομική παράδοση.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της διοίκησης του περιφερειάρχη, Νίκου Χαρδαλιά, για τη στήριξη και ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και την ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής υπό τον συντονισμό της αρμόδιας περιφερειακής συμβούλου Δήμητρας Αγγελάκη σε συνεργασία με γνωστή εταιρεία αγροτουρισμού.

«Πολύτιμο αναπτυξιακό πυλώνα», για την τοπική οικονομία και την απασχόληση, χαρακτήρισε, την πρωτογενή παραγωγή στην Αττική ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, σημειώνοντας ότι «πίσω από κάθε προϊόν της αττικής γης βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά, συχνά κάτω από απαιτητικές συνθήκες, επενδύοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τους κόπους τους. Αυτούς τους ανθρώπους έχουμε επιλέξει να στηρίξουμε έμπρακτα, δίνοντάς τους περισσότερες δυνατότητες να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και ευκαιρίες».

Αναφερόμενος στο στόχο της δράσης «Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων» είπε ότι αποτέλεσαν «ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση», προσθέτοντας: «Ανοίξαμε την αγροτική παραγωγή στην κοινωνία, φέραμε τους πολίτες σε άμεση επαφή με τους παραγωγούς και αναδείξαμε έναν πλούτο που πολλές φορές παραμένει άγνωστος ακόμη και στους ίδιους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Η δημιουργία ενός δικτύου 36 αγροκτημάτων και μονάδων παραγωγής αποτελεί για εμάς μια σημαντική αφετηρία. Θέλουμε αυτό το δίκτυο να μεγαλώσει, να αποκτήσει σταθερή παρουσία και να προσφέρει στους συμμετέχοντες νέες δυνατότητες συνεργασίας, προβολής και συμπληρωματικού εισοδήματος».

«Ιδιαίτερα σημαντική» χαρακτήρισε ο περιφερειάρχης, τη συμμετοχή των μαθητών, που γνώρισαν και κατανόησαν την προέλευση της διατροφής τους. «Είναι πολύτιμο τα παιδιά μας να αποκτούν βιωματικές εμπειρίες, να εξοικειώνονται με τη φύση και να αντιλαμβάνονται την αξία της υγιεινής διατροφής, της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού στον μόχθο του παραγωγού», παρατήρησε και επισήμανε: «Επιδίωξή μας είναι τέτοιες εκπαιδευτικές επισκέψεις να αποκτήσουν συνέχεια και να αναπτυχθούν σταθερές συνεργασίες ανάμεσα στα σχολεία και στις αγροτικές επιχειρήσεις της περιοχής μας».

Στόχος, τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς είναι οι «Ημέρες Ανοιχτών Αγροκτημάτων» να καθιερωθούν ως ένας «ζωντανός θεσμός, που θα εξελίσσεται και θα διευρύνει τη συμμετοχή παραγωγών, πολιτών και σχολείων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δυνάμεις του τόπου μας, με πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύουν την επαφή των κατοίκων με την αττική γη και τους ανθρώπους της».

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: την εκπαίδευση και υποστήριξη των παραγωγών, την οργάνωση επισκέψεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα αγροκτήματα και την ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας. Μέσα από τις επιμέρους δράσεις αναδείχθηκαν οι δυνατότητες αξιοποίησης των αγροτικών μονάδων και τέθηκαν οι βάσεις για τη συνέχιση της συνεργασίας τους με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα.

Ειδικότερα:

1.Το δίκτυο «Attica Open Farms»: Εκπαίδευση και τεχνογνωσία για τους παραγωγούς Σημαντικό σκέλος της διοργάνωσης αποτέλεσε η προετοιμασία των αγροκτημάτων και των μονάδων αγροδιατροφικής παραγωγής που εντάχθηκαν στο νέο δίκτυο «Attica Open Farms». Οι συμμετέχοντες παραγωγοί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν στοχευμένες εκπαιδεύσεις και να λάβουν εξατομικευμένη καθοδήγηση (mentoring) σε ζητήματα αγροτουρισμού, σχεδιασμού βιωματικών εμπειριών, οργάνωσης επισκέψεων, κοστολόγησης υπηρεσιών και αποτελεσματικής προβολής των δραστηριοτήτων τους.

2.Ξεναγήσεις στις καλλιέργειες και εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων: Πολίτες και μαθητές περιηγήθηκαν σε καλλιέργειες και εγκαταστάσεις, ενημερώθηκαν για παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και γνώρισαν τη διαδρομή των τοπικών προϊόντων μέχρι τον καταναλωτή. Με κεντρικό μήνυμα «Το σχολείο βγαίνει από την τάξη και γνωρίζει τον τόπο του», οι εκπαιδευτικές επισκέψεις αξιοποίησαν το ίδιο το αγρόκτημα ως χώρο μάθησης, συνδυάζοντας τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εμπειρία.

3.Η γαστρονομία συναντά την αγροτική παραγωγή στο Open Farm Agora: Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ένα διήμερο στο Open Farm Agora, στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), οι επισκέπτες δοκίμασαν προϊόντα και ανακάλυψαν τρόπους αξιοποίησής τους μέσα από διάφορες προσεγγίσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι μαγειρικές παρουσιάσεις από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολις «Acropolis Chef’s Club of Attica», κατά τις οποίες ο πρόεδρος της Κωνσταντίνος Μουζάκης και το μέλος του ΔΣ Θανάσης Καραΐνδρος αξιοποίησαν προϊόντα των παραγωγών, παρουσιάζοντας γαστρονομικές προτάσεις που ανέδειξαν την ποιότητα και τις δυνατότητες της τοπικής αγροδιατροφής.

Η συμμετοχή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας της Λέσχης με την Περιφέρεια Αττικής για την προβολή των τοπικών προϊόντων και της ελληνικής γαστρονομίας.