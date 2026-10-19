Για την ευθύνη των κυκλωμάτων διακίνησης μεταναστών και τις ανθρώπινες απώλειες στη θάλασσα, μίλησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, στον απόηχο των δύο νέων ναυαγίων με 12 νεκρούς στο Αιγαίο.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews, ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, στην πορεία των νέων δομών υποδοχής στο νησί, στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων μεταναστευτικών πιέσεων, αλλά και στα μέτρα για τις δομές ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τους διακινητές εγκληματίες, επισημαίνοντας ότι θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, στέλνοντας ανθρώπους στη θάλασσα ακόμη και υπό επικίνδυνες καιρικές συνθήκες, με αποκλειστικό στόχο το οικονομικό όφελος.

«Οι διακινητές, στην πραγματικότητα, βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο μετανάστες. […] Οι γυναίκες και οι άνδρες του ελληνικού Λιμενικού κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν ανθρώπους, αλλά παράλληλα να προστατεύσουν και τα σύνορά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο εντατικοποίησης των επικίνδυνων θαλάσσιων διελεύσεων όσο προχωρά το φθινόπωρο και πλησιάζει ο χειμώνας. Όπως εξήγησε, τα κυκλώματα γνωρίζουν ότι οι ευνοϊκές συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα περιορίζονται και επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το χρονικό διάστημα που απομένει, ακόμη και αν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.

Όπως είπε, «αυτούς τους ανθρώπους, αυτές τις ψυχές, τους αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα», ενώ υπογράμμισε ότι οι διακινητές γνωρίζουν πως η μεταφορά ανθρώπων θα είναι πολύ δυσκολότερη από τον Δεκέμβριο και μετά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Οκτώβριος και οι αρχές Νοεμβρίου αποτελούν παραδοσιακά περιόδους αυξημένης μεταναστευτικής πίεσης, καθώς συνδυάζουν σχετικά ευνοϊκές συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις με την επικείμενη επιδείνωση του καιρού.

Ο κ. Πλεύρης υπεραμύνθηκε, παράλληλα, του έργου του Ελληνικού Λιμενικού, σημειώνοντας ότι οι γυναίκες και οι άνδρες του επιχειρούν τόσο για τη διάσωση ανθρώπων όσο και για την προστασία των ελληνικών συνόρων.

Αναφερόμενος στην πορεία των μεταναστευτικών ροών, ο υπουργός υποστήριξε ότι καταγράφεται σημαντική μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι η βασική εστία ανησυχίας παραμένει η θαλάσσια διαδρομή από τη Λιβύη προς την Κρήτη.

Όπως ανέφερε ο Θάνος Πλεύρης, οι ροές στο Αιγαίο κατά το πρώτο δεκάμηνο του έτους, όπως προσδιόρισε την περίοδο της συνέντευξης, ανέρχονταν περίπου σε 7.000, ενώ οι αφίξεις από τη Λιβύη προς την Κρήτη έφταναν τις 19.000 κατά τους προηγούμενους 9,5 μήνες.

Ο κ. Πλεύρης έκανε, επίσης, αναφορά στη σύγκριση των στοιχείων του Αυγούστου, σημειώνοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν από περίπου 62.000 σε 41.000, δηλαδή κατά περισσότερες από 20.000.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών στις ακτές της Λιβύης, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες αναχωρήσεις προς την Ευρώπη.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση στη Λιβύη διαφέρει από εκείνη στην Τουρκία, καθώς οι λιβυκές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της περιορισμένης οργάνωσης και των διαθέσιμων πόρων. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις που προκαλούν προβληματισμό ως προς την προθυμία συνεργασίας ή ζητήματα διαφθοράς.

Αντιθέτως, σχετικά με την Τουρκία, σημείωσε ότι η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη των ροών, υποστηρίζοντας ότι όταν υπάρχει συνεννόηση, οι μεταναστευτικές πιέσεις περιορίζονται.

Σε λειτουργία η δομή στην Αγιά, προχωρούν οι εργασίες στο Ηράκλειο

Σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων στην Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι η δομή στην Αγιά είναι έτοιμη, ενώ προχωρούν οι εργασίες για τη νέα δομή στο Ηράκλειο.

Όπως δήλωσε, ψηφίστηκαν οι απαραίτητες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εκκρεμοτήτων που αφορούσαν την έκδοση αδειών, με στόχο να λειτουργήσει άμεσα και η δεύτερη δομή, ενισχύοντας τις δυνατότητες υποδοχής και διαχείρισης των αφίξεων.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η λειτουργία της νέας δομής θα συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδιαίτερα ενόψει της επόμενης περιόδου αυξημένων αφίξεων μετά τον χειμώνα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημιουργία υποδομών δεν αρκεί από μόνη της για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως ανέφερε, η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η μείωση των μεταναστευτικών ροών και όχι απλώς η αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Η πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόταση του πρωθυπουργού για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού, που θα ενεργοποιείται σε περιπτώσεις απότομης αύξησης των μεταναστευτικών ροών ή εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού.

Όπως εξήγησε, τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά εργαλεία, μεταξύ των οποίων το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και οι κανόνες για τις επιστροφές, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ροών υπό κανονικές συνθήκες. Ωστόσο, εκτίμησε ότι απαιτείται πρόσθετος μηχανισμός για περιπτώσεις έκτακτης πίεσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ως παραδείγματα ανέφερε τα γεγονότα στη Θέουτα, καθώς και την κρίση στον Έβρο το 2020.

Η ελληνική πρόταση, σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, προβλέπει ενισχυμένη παρουσία της Frontex, αυξημένες δυνατότητες αποτροπής στα σύνορα και αναστολή της εξέτασης αιτημάτων ασύλου κατά τη διάρκεια τέτοιων έκτακτων εξάρσεων, με ταχείες διαδικασίες επιστροφής.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η πρόταση του πρωθυπουργού συγκέντρωσε ευρεία συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.