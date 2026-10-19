Με την «τρέλα και υποκρισία» των Αριστερών τα έβαλε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για το βίντεο με τον ίδιο να φωνάζει συνθήματα της ΔΑΠ σε συνάντησή του με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Γεωργιάδης σημειώνει πως «την ίδια μέρα που αποθεώνουν όσους σπάνε καίνε και λεηλατούν τα καταστήματα, τις εκκλησίες και τα Δημόσια κτίρια στην Γαλλία, ενοχλήθηκαν επειδή με είδαν να φωνάζω με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της ΔΑΠστα Πανεπιστήμια».

«Αν όμως πετάγαμε μολότοφ και καίγαμε περιουσίες θα τους άρεσε. Παιδιά πάρτε το απόφαση η γνώμη των αριστερών για μένα δεν με νοιάζει καθόλου!», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

Αριστερή τρέλα και υποκρισία. Την ίδια μέρα που αποθεώνουν όσους σπάνε καίνε και λεηλατούν τα καταστήματα, τις εκκλησίες και τα Δημόσια κτίρια στην Γαλλία, ενοχλήθηκαν επειδή με είδαν να φωνάζω με νεολαίους της ΟΝΝΕΔ στα Ιωάννινα ένα από τα πιο γνωστά συνθήματα της Δ.Α.Π στα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε δημοσιεύσει βίντεο με την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι νέοι της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, κατά την περιοδεία του στα Ιωάννινα.

Στο συγκεκριμένο βίντεο, ο ίδιος φαίνεται ενθουσιασμένος, να χοροπηδάει και να χειροκροτάει, τραγουδώντας μαζί τους τι γνωστό σύνθημα «Και Α και Ου και ΔΑΠ-ΝΔΦΚ».

«Πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη», σχολίασε ο υπουργός Υγείας για το βίντεο που συνόδευε την ανάρτησή του.

Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ… pic.twitter.com/Zhvt4EU6Zj — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του έγραψε: «Προχθές η περιοδεία μου στα Ιωάννινα τελείωσε με την επίσκεψη και την ομιλία μου στα γραφεία της ΔΕΕΠ Ιωαννίνων. Εκεί μαζεύτηκε τελικά τόσος κόσμος που δεν χώραγαν ούτε μέσα, ούτε στον διάδρομο. Ό,τι και να λένε η συσπείρωση μας ανεβαίνει διαρκώς και ας είμαστε αρκετούς μήνες προ των εκλογών. Την ωραιότερη όμως υποδοχή, μου την επεφύλαξαν τα παιδιά της @ONNED πάμε γερά για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη του Kyriakos Mitsotakis».