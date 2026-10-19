«Το ταξίδι της Ελλάδας από την καθυστέρηση στην πρωτοπορία ήταν και παραμένει συναρπαστικό», είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει στο Λαύριο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα εγκαίνια του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος».

«Από τη στιγμή που το ΑΙ μπήκε στη ζωή μας έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, όχι μόνο για καλές υπηρεσίες στους πολίτες, αλλά να είμαστε και στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογικής επανάστασης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός είπε ακόμα ότι «τώρα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν δεν επενδύσουμε εμείς οι ίδιοι στις δικές μας υποδομές θα είμαστε εκτεθειμένοι στην επιθυμία κάποιου να μας κόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι μέσα από αυτό το έργο θα μπορούν οι ερευνητές μας να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες του και να προχωρούν το έργο τους.

Για το πλεονέκτημα που αποκτά η Ελλάδα, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «έχουμε καταφέρει στα ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα και να είμαστε πιο μπροστά από άλλες χώρες που μας είχαν παλαιότερα προσπεράσει».

«Υπάρχει θαυμασμός για το πώς καταφέραμε να κάνουμε αυτό το άλμα και να δημιουργήσουμε υπηρεσίες για όλη τη δημόσια διοίκηση. Πλέον κάνουμε άλματα ως προς την παραγωγικότητα, αλλά και τη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Έχουμε δεδομένα τα οποία είναι ανοικτά και είναι η πρώτη ύλη, η βενζίνη που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η μεγάλη πρόκληση των επόμενων ετών είναι πώς θα την χρησιμοποιήσουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη, αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις».

«Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται επί της ουσίας το επόμενο gov.gr. Αλλάζει με μια ταχύτητα τόσο γρήγορη που μας αναγκάζει να αυξήσουμε ταχύτητα. Δίνουμε εργαλεία για παράδειγμα στους εκπαιδευτικούς για να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους αλλά και παιδιά που απευθύνονται στην τεχνητή νοημοσύνη για να κάνουν τις εργασίες τους κάτι όμως που δεν καλλιεργεί την κριτική σκέψη».

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Πολιτική Προστασία, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «τα drones θα χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να εντοπίζουν μια φωτιά ή να προβλέπουν τη διάσταση που μπορεί να πάρει. Πολλές από τις start ups που θα χτυπήσουν την πόρτα του Φάρου θα είναι από τον τομέα της άμυνας».

Ο «Δαίδαλος» διαθέτει μετρημένη υπολογιστική επίδοση 85,69 petaflops, καταλαμβάνοντας την 31η θέση παγκοσμίως στη λίστα TOP500 και την 23η θέση στην κατάταξη Green500 ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Είναι εγκατεστημένος στο νέο Κέντρο Δεδομένων, στο ιστορικό κτίριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού του Λαυρίου, και αποτελεί σημαντική υποδομή υπολογιστικής ισχύος για τη χώρα.

Το έργο υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), με συνολικό προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ.

Θα παρέχει υπολογιστικούς πόρους σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και δημόσιους φορείς, υποστηρίζοντας επιστημονικές προσομοιώσεις, επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, αποτελεί τον υπολογιστικό πυρήνα του ελληνικού εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης PHAROS, το οποίο συνδέει την υποδομή με εργαλεία και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη εφαρμογών από την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του NextGenerationEU και της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC JU.