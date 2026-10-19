Απεγνωσμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες με πρόσωπα υψηλής επιρροής φέρεται να επιχείρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ τις ημέρες πριν από την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, προσπαθώντας να εξασφαλίσει τη βοήθειά τους για να κατευνάσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail την Κυριακή, η Γκίλφοϊλ απευθύνθηκε σε τρεις ισχυρούς συμμάχους, αναζητώντας στήριξη την ώρα που η θέση της στην αμερικανική διπλωματική αποστολή δεχόταν αυξανόμενες πιέσεις.

Kimberly Guilfoyle’s Greek tragedy: Alone and screaming about leakers as she awaits eviction… the deleted photos… and her breathless pleas to top Republicans https://t.co/8myjcldgr0 https://t.co/D2XBKluz9V — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2026

Ένα από τα πρόσωπα στα οποία στράφηκε ήταν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε «ηθική υποστήριξη», αλλά και να μεσολαβήσει προσωπικά στον Τραμπ υπέρ της. Αντίστοιχη έκκληση φέρεται να απηύθυνε και στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ. Ωστόσο, οι προσπάθειές της να διατηρήσει τη θέση της δεν είχαν αποτέλεσμα. «Ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο, δεν απάντησε στις κλήσεις της», έγραψε η δημοσιογράφος Ελίνα Σιράζι.

Οι καταγγελίες για διαφθορά που οδήγησαν στην παραίτηση της Γκίλφοϊλ

Η πρώην αναλύτρια του Fox News παραιτήθηκε την Τρίτη, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που περιλάμβαναν καταγγελίες για πιθανή διαφθορά. Μεταξύ αυτών ήταν αναφορά σύμφωνα με την οποία φέρεται να ζήτησε από τον Έρικ Ντέτερς, δωρητή του Τραμπ, το ποσό των 100.000 δολαρίων, προκειμένου να διευθετήσει οφειλές από την πιστωτική της κάρτα, προσφέροντας σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε πρόσωπα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Wall Street Journal είχε επίσης δημοσιεύσει ότι η Γκίλφοϊλ καυχιόταν για τις «στενές σχέσεις» της με δύο Έλληνες επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας ότι εκείνοι χρηματοδοτούσαν τα πολυτελή ταξίδια της σε διάφορα μέρη του κόσμου. Παράλληλα, σύμφωνα με ηχητικό απόσπασμα που επικαλείται το δημοσίευμα, η ίδια ακούγεται να παροτρύνει έναν εύπορο Έλληνα επιχειρηματία να τη βοηθήσει να εξασφαλίσει πρόσκληση σε δείπνο που διοργάνωνε ο Έρικ Τραμπ. «Μπορώ να σου παραδώσω τον κόσμο», φέρεται να του λέει, προσθέτοντας ότι επρόκειτο να τον κάνει να βγάλει «πολλά γ… χρήματα».

Η δυσαρέσκεια Τραμπ και Ρούμπιο και η παρέμβαση στον Μέρντοχ

Λίγο μετά τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η θέση της Γκίλφοϊλ βρισκόταν σε ιδιαίτερα επισφαλή κατάσταση. Σύμφωνα με το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν «εξαιρετικά εξοργισμένοι» μαζί της και εξέταζαν το ενδεχόμενο να την απομακρύνουν από τη θέση της. Το σχετικό δημοσίευμα είχε δημοσιευτεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Πριν αποφασίσει να παραιτηθεί, η Γκίλφοϊλ φέρεται να αναζήτησε βοήθεια και από ένα ακόμη πρόσωπο με μεγάλη επιρροή: τον Ρούπερτ Μέρντοχ, επίτιμο πρόεδρο του Fox News και ιδιοκτήτη της Wall Street Journal. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Γκίλφοϊλ επικοινώνησε απευθείας μαζί του, διαμαρτυρόμενη για τα δημοσιεύματα της εφημερίδας και επιχειρώντας να πετύχει την απόσυρσή τους. Ωστόσο, ο Μέρντοχ φέρεται να μην υπέκυψε στις απαιτήσεις της, με αποτέλεσμα η προσπάθειά της να μην αποδώσει.

Απομονωμένη στην κατοικία της

Επιπλέον, στην Αθήνα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να έχει χάσει πλέον κάθε έλεγχο, ενώ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, της έχει δοθεί προθεσμία έως το τέλος του μήνα για να εγκαταλείψει την πρεσβευτική κατοικία. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η επιρροή της στο εσωτερικό της αμερικανικής πρεσβείας έχει εκμηδενιστεί, με το προσωπικό να μην υπακούει πλέον στις εντολές της.

«Οι άνθρωποι στην πρεσβεία δεν τη φοβούνται πια. Κανείς δεν την ακούει ούτε εκτελεί τις εντολές της», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ελληνική πηγή. Η ίδια πηγή περιέγραψε μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ βρίσκεται απομονωμένη στην κατοικία της, φωνάζει στους πρώην συνεργάτες της κατηγορώντας τους ότι διαρρέουν πληροφορίες και περιμένει να της ζητηθεί να αποχωρήσει. «Είναι μια παράλογη κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, τρεις πηγές υποστηρίζουν ότι η Γκίλφοϊλ εξετάζει το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη αντί να επιστρέψει στις ΗΠΑ. Παράλληλα, άνθρωποι που στο παρελθόν την υποστήριζαν φαίνεται να απομακρύνονται πλέον από κοντά της. «Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν απόλυτα γοητευμένοι από εκείνη και αγνοούσαν τα προειδοποιητικά σημάδια έχουν πλέον διαγράψει τις φωτογραφίες μαζί της, έχουν εξαφανιστεί και ισχυρίζονται ότι δεν ήθελαν ποτέ να έχουν οποιαδήποτε σχέση μαζί της», δήλωσε πηγή από το περιβάλλον της Γκίλφοϊλ, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «αξιολύπητη».