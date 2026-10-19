Η Τουρκία επιχειρεί να επιβάλει δικό της ρόλο στις υποθαλάσσιες διασυνδέσεις της Ανατολικής Μεσογείου, αμφισβητώντας ελληνικές και κυπριακές αρμοδιότητες μέσω NAVTEX. Η επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας–Κύπρου δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς η Άγκυρα καλείται να τοποθετηθεί απέναντι και στη γαλλική εμπλοκή.

Η ουσιαστικότερη εξέλιξη δεν περιορίζεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να κατοχυρώσει τις διεκδικήσεις της επί του πεδίου μέσω αντι-NAVTEX, αλλά αφορά και την παράλληλη επιδίωξή της να μεταφέρει το ζήτημα της συνεννόησης από την Αθήνα στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η Hürriyet Daily News, η τουρκική πλευρά επιδιώκει διπλωματικό συντονισμό με τη Γαλλία, υπό τη σημαία της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι νέες έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Αθήνα προετοιμάζει την επανέναρξη των ερευνών βυθού για το Great Sea Interconnector (GSI), μετά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων από τη γαλλική Nexans στις ελληνικές αρχές. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι τμήματα της σχεδιαζόμενης διαδρομής διέρχονται από την τουρκική υφαλοκρηπίδα και επιμένει ότι οι εργασίες προϋποθέτουν προηγούμενη συνεννόηση μαζί της.

Στις 16 Οκτωβρίου, η Τουρκία εξέδωσε δύο αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας τις αρμοδιότητες Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Παρότι καμία δεν αφορά απευθείας τις νέες έρευνες του GSI, και οι δύο συνδέονται με τη γενικότερη τουρκική αμφισβήτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στην περιοχή.

Η πρώτη, με αριθμό 1018/26, εκδόθηκε από τον σταθμό Αττάλειας ως απάντηση στην ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «Ευνομία», στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία και Ιταλία. Η 19η Οκτωβρίου θεωρείται κρίσιμη ημερομηνία, καθώς για την ημέρα αυτή έχουν προγραμματιστεί πραγματικά πυρά νότια του Καστελλορίζου, σε θαλάσσια περιοχή που συνδέεται γεωγραφικά με τη σχεδιαζόμενη διαδρομή του γαλλικού ερευνητικού σκάφους. Η πραγματοποίηση της άσκησης θα αποτελέσει ένα πρώτο πεδίο δοκιμής της τουρκικής στάσης μετά την έκδοση της αντι-NAVTEX.

Η Τουρκία αμφισβήτησε την αρμοδιότητα του σταθμού Ηρακλείου να εκδώσει τη σχετική αναγγελία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει στον σταθμό Αττάλειας.

Με τη δεύτερη αντι-NAVTEX, την 1020/26, η Άγκυρα αμφισβήτησε κυπριακή αναγγελία για τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου «Kobi Ruegg», που έχουν προγραμματιστεί από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου. Οι συγκεκριμένες εργασίες αφορούν το υποθαλάσσιο τηλεπικοινωνιακό καλώδιο East to Med Corridor (EMC) και όχι την ηλεκτρική διασύνδεση GSI.

Η Τουρκία επικαλέστηκε τις συντεταγμένες της υφαλοκρηπίδας που έχει γνωστοποιήσει στον ΟΗΕ από το 2020, αμφισβητώντας τη δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας να αδειοδοτεί τις συγκεκριμένες έρευνες.

Η επόμενη κρίσιμη εξέλιξη αναμένεται με την έκδοση της ελληνικής NAVTEX για τις έρευνες του γαλλικού «Abeille Marengo», μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών αδειοδότησης από τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με την αγγλόγλωσση τουρκική εφημερίδα Hürriyet Daily News, η Άγκυρα επιδιώκει να συντονιστεί διπλωματικά με το Παρίσι πριν από την έναρξη εργασιών σε περιοχές όπου προβάλλει δικαιώματα υφαλοκρηπίδας. Η πληροφορία παραπέμπει σε προσπάθεια της Τουρκίας να συνεννοηθεί απευθείας με τη Γαλλία για τη διαχείριση μιας διαφοράς που αφορά πρωτίστως τις ελληνικές και κυπριακές θαλάσσιες δικαιοδοσίες. Η διπλωματική εμπλοκή της Γαλλίας στην υπόθεση, πάντως, είχε επιδιωχθεί από την ελληνική πλευρά και δρομολογηθεί με δική της πρωτοβουλία. Προς το παρόν, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάποια σχετική επαφή μεταξύ Άγκυρας και Παρισιού ούτε αποδοχή των τουρκικών αξιώσεων από τη γαλλική πλευρά.

Η Αθήνα αποκλείει το ενδεχόμενο να ζητήσει τουρκική άδεια. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι οι διαδικασίες προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών εταιρειών και την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελληνική κυβέρνηση διευκρίνισε επίσης ότι τα αιτήματα για τις έρευνες υποβλήθηκαν στις ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση για την υλοποίηση του έργου με τις αρχές άλλων χωρών, πέραν της Γαλλίας και της Κύπρου.

Στον φιλοκυβερνητικό τουρκικό Τύπο, οι τελευταίες αντι-NAVTEX παρουσιάζονται ως επιτυχία της Άγκυρας. Η Türkiye, σε δημοσίευμα της 17ης Οκτωβρίου με τίτλο «Δύο χώρες ζητούν την άδεια της Τουρκίας», υποστηρίζει ότι οι τουρκικές κινήσεις ανέτρεψαν τους σχεδιασμούς Αθήνας και Λευκωσίας, χαρακτηρίζοντας τον GSI «πειρατικό έργο καλωδίου».

Η εφημερίδα, επικαλούμενη πληροφορίες δημοσιευμένες στον ελληνικό Τύπο, γράφει ακόμη ότι η ελληνική πλευρά αναζητεί διαύλους συνεννόησης με την Τουρκία μέσω γαλλικών εταιρειών.

Ακόμη πιο επιθετική είναι η ρητορική άλλων τουρκικών μέσων, όπως του λογαριασμού αμυντικής ενημέρωσης TRT Haber Savunma, που προβάλλουν σενάρια αντιπαράθεσης του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού με ελληνικές και γαλλικές δυνάμεις, εάν οι έρευνες πραγματοποιηθούν χωρίς τη συναίνεση της Άγκυρας.

Η επανέναρξη των ερευνών επαναφέρει στο προσκήνιο το προηγούμενο της Κάσου, όταν το καλοκαίρι του 2024 η παρουσία τουρκικών πολεμικών πλοίων προκάλεσε ένταση κατά τη διάρκεια ερευνών για το καλώδιο.

Αυτή τη φορά, όμως, η Άγκυρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ενισχυμένη γαλλική εμπλοκή και τη δημόσια αμερικανική υποστήριξη του έργου. Η επιδίωξή της να αναζητήσει συνεννόηση με το Παρίσι αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα: δεν αφορά μόνο τον τρόπο διεξαγωγής των ερευνών, αλλά και το κατά πόσον η Τουρκία μπορεί να επιβάλει την προηγούμενη συναίνεσή της ως όρο για την υλοποίηση υποθαλάσσιων διασυνδέσεων σε περιοχές όπου αμφισβητεί τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.