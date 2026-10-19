Αποφασισμένη να συνεχίσει στο μέτρο του δυνατού τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, κρατώντας παράλληλα εφεδρείες για έναν δύσκολο χειμώνα, δηλώνει η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός, επιστρέφοντας από τις Βρυξέλλες, καταστρώνει το πλάνο των περιοδειών του σε όλη τη χώρα, προκειμένου να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε. Σήμερα στις 10:30 θα βρεθεί στο Λαύριο, όπου αναμένεται να συμμετάσχει σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πλαίσιο των εγκαινίων του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

Σε μια περίοδο που, εκτός της ενεργειακής κρίσης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη και με άλλες κρίσεις, όπως οι διαδηλώσεις και τα επεισόδια σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η πολιτική και η κοινωνική σταθερότητα αναδεικνύεται σε νούμερο ένα ζητούμενο.

Όπως τόνισε ο ίδιος στη χθεσινή του ανάρτηση, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορικά με τα μέτρα που ήδη ανακοινώθηκαν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στο κυβερνητικό επιτελείο παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις και θα προσαρμόζουν τις παρεμβάσεις, κρατώντας δυνάμεις και για τους δύσκολους μήνες που έχουμε μπροστά μας.

Τι καταγράφουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου διαβάζουν και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα Οκτωβρίου, με το κυβερνών κόμμα να διατηρεί μεγάλη απόσταση από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Στέκονται περισσότερο, όμως, στις απαντήσεις που δίνουν οι πολίτες για τα ζητήματα που τους απασχολούν, όπως η οικονομία, η ακρίβεια και η καθημερινότητα.

Για παράδειγμα, η δημοσκόπηση της Marc αναφέρει ότι χρειάζονται πιο δραστικά μέτρα και έλεγχοι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, λέει το 31,8%, ενώ το 53,1% απαντά ότι η κυβέρνηση ολιγωρεί και το 13% δηλώνει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί με όλα τα μέσα που διαθέτει. Σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών, το 17% δηλώνει ότι είναι άνετη ή πολύ άνετη. Το 46,5% λέει «μέτρια» και το 35,6% «δύσκολη» ή «πολύ δύσκολη».

Γι’ αυτό και ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες της Ελλάδας, αλλά και στις παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της παιδείας, των μεταφορών και της προστασίας των ανηλίκων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν καλά ότι το επόμενο διάστημα θα κληθούν να παρουσιάσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα, καθώς η αποτίμηση της πολιτικής δεν εξαρτάται μόνο από τις εξαγγελίες, αλλά και από την εφαρμογή τους.

Άρα, το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι πώς θα μετατρέψει τις εξαγγελίες σε μετρήσιμα αποτελέσματα, διατηρώντας την προσοχή της τόσο στις μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, όπως οι υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, όσο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες.