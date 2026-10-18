Στα Χανιά βρέθηκε την Κυριακή η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού όπου πραγματοποίησε ομιλία στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

Η κα Καρυστιανού παρουσίασε τις θέσεις του κινήματος σε βασικούς τομείς της κοινωνίας ενώ συνομίλησε και με τους παρευρισκόμενους απαντώντας σε ερωτήσεις .

Όπως δήλωσε, τα επιμελητήρια των νόμων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες, ενώ επισήμανε πως στην Κρήτη πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας που αντιμετωπίζει προβλήματα.

Μιλώντας για τον τουρισμό αναφέρθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν, όπως είπε, ανάπτυξης διαφορετικών μορφών τουρισμού στην Ελλάδα, “… και να έχει τουρισμό διαφορετικού είδους όλο τον χρόνο”.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο θέμα της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα είπε:

«Αν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη φυσικά δεν θα μιλούσαμε ούτε για κρίση στεγαστική, ούτε για ακρίβεια ούτε για τα καρτέλ ούτε για τα funds, ούτε για την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα. Δεν θα μιλούσαμε για τίποτα άλλο γιατί θα υπήρχε δικαιοσύνη η οποία θα έκανε τη δουλειά της. Άρα, όταν μιλάμε για κατάργηση του άρθρου 86 (αφορά την ποινική ευθύνη μελών της κυβέρνησης) προφανώς και έχουμε απέναντί μας όλο το σύστημα. Ποιος θέλει να καταργηθεί το 86 και να χρειαστεί να λογοδοτήσει, να ανοίξει τους λογαριασμούς του; Να δούμε τι έχει στην τράπεζα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, τις offshore, ο ίδιος, η οικογένεια, οι συγγενείς του; Ποιος το θέλει αυτό;» αναρωτήθηκε επισημαίνοντας ότι η κατάργηση του άρθρου αποτελεί πρωταρχικό στόχος του κόμματος της, όπως και η δημιουργία συνταγματικού δικαστηρίου ώστε να μην μπορούν να ψηφίζονται αντισυνταγματικοί νόμοι. «Για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε, για να μπορέσει πραγματικά η χώρα να ξανασταθεί στα πόδια της, να μιλάμε για αύριο, για μία πραγματικά ευνομούμενη χώρα μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα από την επόμενη μέρα και μπορούν να γίνουν μέσα από την Ελπίδα, γιατί για όλα τα προβλήματα υπάρχουν, λύσεις. Το θέμα είναι η βούληση. Το αν έχεις τη διάθεση πραγματικά να βοηθήσεις στην κοινωνία και όχι τα συμφέροντα, εσωτερικά και εξωτερικά».