Με ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού επιτίθεται στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο εγκαλεί για… διπλωματία σε «κλειστές λέσχες», όπως αποκαλεί την Αθηναϊκή Λέσχη, με αφορμή την παρουσία του Υπουργού Υγείας με άλλους πολιτικούς σε δείπνο με Ισραηλινούς δημοσιογράφους, όπου ήταν παρούσα και η πρέσβης του Ισραήλ.

Η Μαρία Καρυστιανού θέτει μάλιστα το ερώτημα «Διαφάνεια ή «Κλειστές Λέσχες»;» ανάγοντας ένα δείπνο σε μείζον πολιτικό γεγονός, παρότι η σύνθεση του τραπεζιού ήταν διακομματική και τέτοιου είδους επαφές είθισται να γίνονται.

Ωστόσο, κατά την κα Καρυστιανού «η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών σε συναντήσεις με ξένες ομάδες πίεσης (lobbying) σε ιδιωτική λέσχη, δεν είναι «προσωπική υπόθεση». Η πρόεδρος της Ελπίδας προσθέτει: «Οι πολιτικοί δεν λογοδοτούν «μόνο κάθε τέσσερα χρόνια στις κάλπες», όπως ισχυρίζεται εσφαλμένα ο κ. Γεωργιάδης. Λογοδοτούν καθημερινά στη δημόσια σφαίρα, στον ελεγκτικό ρόλο των δημοσιογράφων και πάνω από όλα στον κυρίαρχο λαό, τον οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν».

Ταυτόχρονα, βεβαίως, η κα Καρυστιανού προσθέτει εν είδει υστερόγραφου στην ανάρτησή της πως «μας έρχονται πληροφορίες ότι υπάρχουν διαρροές από το Υπουργείο σας ότι είμαι ακόμη και μέτοχος σε εταιρεία που κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια» και δηλώνει ότι «ο πόλεμος που μου κάνετε είναι πολύ βρώμικος. Σας ενημερώνω από τώρα όμως ότι θα χάσετε. Γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει!»

Η ανάρτηση Καρυστιανού

«Η διαφάνεια δεν είναι “ακροαριστερή εμμονή”, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, είναι υποχρέωση της Δημοκρατίας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης για ακόμη μία φορά συσκοτίζει την ουσία της δημόσιας συζήτησης, καταφεύγοντας στην προσφιλή του τακτική: τις κραυγές, τους ιδεολογικούς αφορισμούς, την απαξίωση και τις επιθέσεις σε όσους ασκούν αμείλικτο έλεγχο στην εξουσία.

Η ουσία όμως παραμένει:

Διαφάνεια ή «Κλειστές Λέσχες»;

Η συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και βουλευτών σε συναντήσεις με ξένες ομάδες πίεσης (lobbying) σε ιδιωτική λέσχη, δεν είναι «προσωπική υπόθεση».

Οι πολιτικοί δεν λογοδοτούν «μόνο κάθε τέσσερα χρόνια στις κάλπες», όπως ισχυρίζεται εσφαλμένα ο κ. Γεωργιάδης. Λογοδοτούν καθημερινά στη δημόσια σφαίρα, στον ελεγκτικό ρόλο των δημοσιογράφων και πάνω από όλα στον κυρίαρχο λαό, τον οποίο έχουν ορκιστεί να υπηρετούν.

Η Δημοσιογραφία δεν είναι «bullying»: Το να καταγράφουν οι δημοσιογράφοι ποιες προσωπικότητες του δημόσιου βίου συμμετέχουν σε συναντήσεις παρασκηνίου δεν συνιστά «bullying», ούτε «ακροαριστερή ενέργεια». Συνιστά βασικό πυλώνα της ελευθεροτυπίας. Το να ενοχλείται ένας υπουργός επειδή φάνηκε ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στη βραδινή συνάντηση σε ιδιωτική λέσχη με ξένα Ισραηλινά συμφέροντα, λέει πάρα πολλά για το πώς δεν αντιλαμβάνεται, ούτε και αποδέχεται τη δημοκρατική λογοδοσία. Εξωτερική Πολιτική με Θεσμούς, όχι με Δημόσιες Σχέσεις: Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων δεν γίνονται με όρους οπαδισμού, ούτε με προσωπικές «δηλώσεις μετανοίας» ή «πιστοποιητικά φρονήματος» κύριε Γεωργιάδη. Γίνονται με τρόπο θεσμικό, με διαφάνεια και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Αντί ο κ. Υπουργός να παραδίδει μαθήματα «πολιτικής αλαζονείας και υπεροψίας» και να επιτίθεται σε δημοσιογράφους και συναδέλφους του, ας αντιληφθεί ότι η διαφάνεια στις επαφές των αξιωματούχων του κράτους είναι απαίτηση των πολιτών — ανεξάρτητα από την κομματική τους επιλογή. ΥΓ: Και κάτι άλλο επίσης σημαντικό κ. Γεωργιάδη.

Επειδή πέρα από τις πρόωρες δημόσιες δηλώσεις σας, τις δικές σας και της κας. Παγώνη, για δήθεν παράνομο μηχάνημα βιοσυντονισμού με ευρωπαϊκό CE, χωρίς καν να έχει προηγηθεί έλεγχος, και από την έκδηλη στοχοποίησή μου, μας έρχονται πληροφορίες ότι υπάρχουν διαρροές από το Υπουργείο σας ότι είμαι ακόμη και μέτοχος σε εταιρεία που κάνει χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, σας δηλώνω τα εξής:

Εγώ που γνωρίζω ότι αυτό που έχω είναι το ιατρείο μου, στο οποίο ασκώ το λειτούργημά μου και από το οποίο ζω σκληρά εργαζόμενη επί σειρά ετών, καταλαβαίνω από όλα όσα πράξατε για την απροκάλυπτη στοχοποίησή μου, ότι ο πόλεμος που μου κάνετε είναι πολύ βρώμικος. Σας ενημερώνω από τώρα όμως ότι θα χάσετε.

Γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει!

Κανόνας απαράβατος. Από τον οποίο δεν σας σώζει ούτε εσάς, ούτε κανέναν αρωγό σας, καμία «ασυλία» και κανένα «ακαταδίωκτο» της δειλίας και της ντροπής».

Η ανάρτηση του Άδωνη Γεωργιάδη

Αφορμή γι’ αυτή την επίθεση Καρυστιανού ήταν η ανάρτηση – απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη σε δημοσίευμα ότι παρέστη με άλλους πολιτικούς σε δείπνο με Ισραηλινούς δημοσιογράφους, όπου ήταν παρούσα και η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρει ότι παρευρέθηκε στη συνάντηση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει αποκρύψει ποτέ τη δημόσια υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Όπως σημειώνει, οι θέσεις του είναι γνωστές και έχουν εκφραστεί επανειλημμένα τόσο δημόσια όσο και στη Βουλή. Στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης στρέφεται κατά των Reporters United, τους οποίους χαρακτηρίζει «ακροαριστερή ομάδα», υποστηρίζοντας ότι μέλη τους κατέγραψαν με βίντεο την είσοδο και την έξοδο προσώπων από την Αθηναϊκή Λέσχη και στη συνέχεια δημοσίευσαν σχετικό υλικό.