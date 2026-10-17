Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης ο Άδωνις Γεωργιάδης. Κατηγορώντας τον για αλαζονεία ο υπουργός Υγείας αποκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό «μεγάλο Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρα».

«Στην αρχή πήγε πριν τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και το συζητούσαμε όλοι. Μετά βγήκαν διάφορα στελέχη του και έλεγαν για φορολόγηση των θυρίδων, οπότε πάει η ΔΕΘ και οι όποιες εντυπώσεις. Μετά βγήκε και είπε “ή εγώ ή κανείς”» δήλωσε ο υπουργός αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. «Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος!» σχολίασε και πρόσθεσε: «Έβγαλε αλαζονεία ενώ κατηγορεί εμάς για αλαζονεία».

Επιπλέον, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο άρθρο του Θανάση Καρτερού. «Είναι μεγάλο φάουλ, δεν μπορεί να λες βλάκα τον αντίπαλό σου, δεν γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται έτσι» τόνισε.

Επίσης όπως είπε ο υπουργός Υγείας θεωρεί και τη δήλωση Τσίπρα ότι «εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά» για την οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι «εγώ τον Καμμένο τον έχω ψηφίσει ως βουλευτή ΝΔ γιατί ήταν πολύ δεξιός! Ε δεν μπορεί ο Τσίπρας να προσπαθεί να βγάλει ολόκληρο τον λαό ότι πάσχει από αμνησία».

«Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει προβάδισμα, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα τον περάσει και η Καρυστιανού!» δήλωσε εστιάζοντας στις εκλογές.

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