Την θέση του για τακτικό συνέδριο τον Ιανουάριο και εκλογή αρχηγού από την βάση υπερασπίστηκε, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Παύλος Πολάκης.

Υπογράμμισε ότι κάποιος πρέπει να παίρνει τις κρίσιμες αποφάσεις και διευκρίνισε ότι δεν είναι γενικώς αντίθετος στην συλλογική ηγεσία, αλλά σε μία ομάδα πρέπει να υπάρχει αρχηγός.

Είπε ακόμη: «Εδώ μιλάμε για μία κατάσταση επιβίωσης. Όταν είχαμε τον Φάμελλο και έλεγε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσει άλλο κόμμα, είχαμε 1,2% στις δημοσκοπήσεις. Τώρα με την συλλογική ηγεσία στον μέσο όρο των δημοσκοπήσεων έχει 1,44%. Πήγαμε σε συλλογική ηγεσία για να ανατρέψουμε την ανεκδιήγητη πρόταση του Φάμελλου και το κάναμε. Τώρα όμως δεν έχει το κόμμα αυξανόμενη επιρροή.

Κλείνοντας είπε: «Θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράγμα. Ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης δεν μπορούν να γίνουν πλειοψηφικά ρεύματα, γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να αντανακλά λαϊκά αιτήματα και ανάγκες. Εδώ υπάρχει δυναμικό, για να περπατήσει. Όμως πρέπει να γίνει συνέδριο τον Ιανουάριο, συνέδριο ανακήρυξης υποψηφιοτήτων. Και σε μία εβδομάδα μέσα, να πάμε σε εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό μπορεί να αναστρέψει την πορεία του κόμματος. Αλλιώς δεν μπορεί αυτό το πράγμα να αναταχθεί».