Την επιδίωξη που έχει το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, με στόχο την πολιτική αλλαγή στη χώρα, εξέφρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος και πρώην επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέντευξή της το Σάββατο 17/10.

Μιλώντας στην εκπομπή «Δέκα με τόνο» του ΕΡΤnews έθεσε στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής στρατηγικής την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, τη στέγαση, το ιδιωτικό χρέος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες, ενώ αναφέρθηκε στις δυσκολίες συνεννόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και στις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την Ελλάδα.

«Η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο κόμμα», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος παραμένει σταθερός. Όπως εξήγησε, η στρατηγική του κόμματος δεν επικεντρώνεται σε πρόσωπα, αλλά στην αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης της χώρας.

Εστιάζοντας στον τρόπο λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα κόμμα με ιστορία, συλλογικά όργανα και πολλά στελέχη, διαφοροποιώντας τη λειτουργία του από εκείνη ενός αμιγώς προσωποκεντρικού πολιτικού σχηματισμού.

Ενεργειακό κόστος και ακρίβεια στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, οι ελληνικές επιχειρήσεις επιβαρύνονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, γεγονός που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ η περιορισμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την αντιμετώπιση των αυξήσεων.

Επικαλούμενη στοιχεία της Eurostat, τα οποία, όπως είπε, είχαν δημοσιοποιηθεί λίγες ημέρες πριν από τη συνέντευξη, υποστήριξε ότι περίπου το 50% του πληθυσμού στην Ελλάδα αδυνατεί να αντιμετωπίσει έκτακτες οικονομικές επιβαρύνσεις. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την ίδια, αποτυπώνει την οικονομική ευαλωτότητα μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Η κα Διαμαντοπούλου απέδωσε την κατάσταση σε πολιτικές επιλογές των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ότι δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς τα ζητήματα των μισθών και της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε κάθε περιφέρεια, πέρα από τα κεντρικά ζητήματα της οικονομίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσπάθεια ενίσχυσης της παρουσίας του κόμματος στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι την τελευταία εβδομάδα είχαν αναπτυχθεί 80 κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ σε περιοχές του λεκανοπεδίου, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών.

Η ευρωπαϊκή κρίση και οι διαφωνίες για τον προϋπολογισμό

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κα Διαμαντοπούλου περιέγραψε μια δύσκολη συγκυρία, κατά την οποία, όπως είπε, η ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, την ίδια στιγμή που εντείνονται οι εσωτερικές διαφωνίες.

Όπως σημείωσε, οι διεθνείς εξελίξεις ωθούν χώρες διαφορετικού μεγέθους να αναζητούν στενότερες σχέσεις και συμμαχίες, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις συζητήσεις για την προσέγγιση του Καναδά και της Νορβηγίας με την Ευρώπη, αλλά και στην επανεξέταση των σχέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς και του εθνικισμού σε ευρωπαϊκές χώρες δυσχεραίνει τη διαμόρφωση κοινών αποφάσεων. Όπως εξήγησε, ο ευρωσκεπτικισμός εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, μέσα από την αντίθεση στην οικονομική συνεισφορά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών σε εθνικές πολιτικές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις διαφωνίες για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι η πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Σεπτέμβριο, ανέρχεται σε περίπου 2 τρισ. ευρώ.

Όπως είπε, ο προϋπολογισμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 1,3% του συνολικού ευρωπαϊκού εισοδήματος, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις από τη Γερμανία και άλλες βόρειες χώρες, οι οποίες ζητούν περιορισμό των δαπανών και αλλαγές στη διάρθρωσή του.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Σύμφωνα με την κ. Διαμαντοπούλου, οι προτάσεις για την ενσωμάτωσή της σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδότησης ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο κατανομής των πόρων, τις αγροτικές ενισχύσεις και τις αποφάσεις για τα σχετικά προγράμματα.

Η μείωση των ευρωπαϊκών πόρων θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, προειδοποίησε, επισημαίνοντας ότι η επόμενη περίοδος ενδέχεται να είναι πολύ πιο περιορισμένη χρηματοδοτικά σε σχέση με την προηγούμενη επταετία, κατά την οποία η χώρα είχε στη διάθεσή της σημαντικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παρά τις δυσκολίες, η ίδια δήλωσε ότι διατηρεί την αισιοδοξία της, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πλέον ισχυρά κίνητρα να παραμείνουν ενωμένες.

«Χωρίς την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το νέο παγκόσμιο σύστημα», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιορίζει τα περιθώρια μονομερών εθνικών επιλογών και αναδεικνύει την ανάγκη συντονισμού.

«Η δημοκρατία είναι ανοιχτή σε όλους, αλλά δεν είναι αφελής»

Στη συζήτηση για την άνοδο της ακροδεξιάς, η κ. Διαμαντοπούλου διαχώρισε τις διαφορετικές εκφάνσεις του εθνικισμού και του λαϊκισμού από τις πιο ακραίες μορφές τους, κάνοντας ειδική αναφορά στη Χρυσή Αυγή και στα ναζιστικά χαρακτηριστικά της.

Με αφορμή τη συζήτηση για την επανεμφάνιση σχηματισμών που συνδέονται με τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, υποστήριξε ότι απέναντι σε τέτοια φαινόμενα απαιτείται σαφής στάση και προστασία των δημοκρατικών θεσμών.

«Η δημοκρατία είναι ανοιχτή σε όλους, αλλά η δημοκρατία δεν είναι αφελής. Πρέπει να προστατεύεται», τόνισε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή ακροδεξιών κομμάτων σε κυβερνητικά σχήματα ευρωπαϊκών χωρών τα φέρνει αντιμέτωπα με τις ευθύνες της διακυβέρνησης και με την ανάγκη λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η εμπειρία της διακυβέρνησης αναδεικνύει τους περιορισμούς των πολιτικών που στηρίζονται αποκλειστικά στην εθνική απομόνωση.

Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ και ο στόχος της πρώτης θέσης

Κλείνοντας τη συνέντευξη, η Άννα Διαμαντοπούλου επανέλαβε ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί τον κεντρικό στόχο του ΠΑΣΟΚ, συνδέοντάς την με τις διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες που, όπως είπε, προτείνει το κόμμα για την οικονομία, την κοινωνία και τη λειτουργία του κράτους.

Ερωτηθείσα εάν έχει τεθεί συγκεκριμένο εκλογικό όριο, αντίστοιχο με εκείνα που έχουν διατυπώσει άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, απάντησε ότι κάθε κόμμα καθορίζει τους στόχους του με βάση την ιστορία και τη λειτουργία του.

«Εξακολουθούμε να έχουμε αυτόν τον σταθερό στόχο και φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από αυτόν τον στόχο, γιατί αλλιώς πώς να έρθει η πολιτική αλλαγή;», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την πρώτη θέση.

Όπως κατέστησε σαφές, η αντιπολιτευτική στρατηγική του κόμματος θα συνεχίσει να εστιάζει τόσο στα μεγάλα ζητήματα της οικονομίας και των δημόσιων πολιτικών όσο και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.