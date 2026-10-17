«Γιατί νομοθετείτε πριν ολοκληρωθεί το EU KIDS Act; Γιατί δεν υιοθετείτε τη διαβάθμιση πρόσβασης για τις ηλικίες 13-15; Και παρέχουν οι ελληνικές εφαρμογές τις ευρωπαϊκές εγγυήσεις προστασίας δεδομένων;». Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτουν ως ενστάσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην πρότασή μας για τη θέσπιση ορίου ηλικίας στα 15 έτη για τη χρήση των social media από ανήλικους, αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Όπως επισημαίνει, αυτό γίνεται διότι η ανάγκη προστασίας των παιδιών υπάρχει σήμερα και παράλληλα, υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί η Ελλάδα να δράσει.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εμπεριστατωμένη γνώμη της για την ελληνική πρωτοβουλία που απέστειλε στις 7 Αυγούστου 2026, αναγνωρίζει ότι ο DSA δεν αποκλείει εθνικό κατώτατο όριο πρόσβασης σε συγκεκριμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον τηρείται το ενωσιακό δίκαιο.

«Διατύπωσε αντιρρήσεις; Ναι. Τις λάβαμε υπόψη και αναθεωρήσαμε το σχέδιο», υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας και αναφέρεται εκτενώς στις ενέργειες που ακολούθησαν.

«Τι κάναμε ακριβώς; Διατηρήσαμε το όριο των 15 ετών, αφαιρώντας αυτοτελείς εθνικές προβλέψεις για τις μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας και τον πρόσθετο μηχανισμό διασυνοριακής συνεργασίας. Δεν επιβάλλουμε αποκλειστική εφαρμογή ούτε δημιουργούμε παράλληλο εθνικό σύστημα ελέγχων και υποχρεώσεων για τις πλατφόρμες. Τηρήσαμε επίσης την ευρωπαϊκή διαδικασία κοινοποίησης και την περίοδο αναμονής» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα γιατί υιοθετούμε τώρα τους περιορισμένους λογαριασμούς 13-15 υπό γονικό έλεγχο, ο κ. Σκέρτσος απαντά ότι η σχετική πρόβλεψη του EU KIDS Act είναι ακόμη πρόταση. Περιλαμβάνει ειδικές εγγυήσεις και πρόσθετες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες, που δεν αποτελούν ακόμη ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο. Και γι’ αυτό δεν μπορούν να αποτελέσουν ακόμη ούτε εθνικό δίκαιο.

«Δεν μπορούμε να τις μεταφέρουμε μονομερώς ως αυτοτελές εθνικό καθεστώς, διότι έτσι θα πρέπει παρακάμψουμε τους περιορισμούς του DSA για πρόσθετες εθνικές απαιτήσεις» σημειώνει, προσθέτοντας ότι «αυτή ακριβώς ήταν η ουσία των παρατηρήσεων της Επιτροπής».

Όσον αφορά στην αντιπολίτευση, που ζητά συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και ταυτόχρονα προτείνει να νομοθετηθούν ρυθμίσεις που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη θεσπίσει, ο υπουργός Επικρατείας δηλώνει ότι «αυτή η αντίφαση χρειάζεται απάντηση».

«Όταν ο νέος Κανονισμός οριστικοποιηθεί και καταστεί εφαρμοστέος, θα προσαρμόσουμε την ελληνική νομοθεσία όπου απαιτείται», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επισημαίνει ότι το Gov.gr Wallet διαθέτει εγκεκριμένη από την ΑΠΔΠΧ εκτίμηση αντικτύπου για την προστασία δεδομένων. Παράλληλα, η Ελλάδα είναι μία από τις επτά χώρες που συνεργάζονται με την Επιτροπή για την ευρωπαϊκή λύση επαλήθευσης ηλικίας, όπως αναφέρει η ίδια η Επιτροπή ήδη από τον Μάιο του 2026 (https://digital-strategy.ec.europa.eu/…/eu-age…).

«Η αντιπολίτευση μας λέει να περιμένουμε», αλλά σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο «δεν έχουμε αυτή την “πολυτέλεια“».

«Στόχος μας είναι να μη χαθεί άλλος χρόνος μέχρι την περαιτέρω θωράκιση του ευρωπαϊκού πλαισίου» σημειώνει, τονίζοντας πως «το επιβάλλει το καλό των παιδιών μας».

«Δεν επιλέγουμε να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Επιλέγουμε να πρωτοπορούμε, να συνεργαζόμαστε με την Ευρώπη και να ανοίγουμε δρόμους για την ασφάλεια των παιδιών», καταλήγει.