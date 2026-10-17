Τη σημασία της ενίσχυσης της ναυτιλιακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιαπωνίας, καθώς και την ανάγκη για μια ενεργειακή μετάβαση που θα λαμβάνει υπόψη τις αντοχές των οικονομιών και των κοινωνιών, υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, με αφορμή τη συμμετοχή του στο Capital Link Japan Maritime Forum, στο Τόκιο.

Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Ιαπωνία διαθέτουν από κοινού το 32% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, τους δίνει τη δυνατότητα να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εξελίξεων στη διεθνή ναυτιλία.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στις οικονομίες όσο και στις κοινωνίες των δύο χωρών.

Παράλληλα, συνέδεσε τις εξελίξεις στη ναυτιλία με την καθημερινότητα των πολιτών, επισημαίνοντας ότι όσα συμβαίνουν στη θάλασσα επηρεάζουν άμεσα τις τιμές των αγαθών και το κόστος της ενέργειας.

Αναφερόμενος στην πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, υπογράμμισε την ανάγκη να προχωρήσει με ρυθμούς που μπορούν να υποστηρίξουν οι οικονομίες, χωρίς να παραβλέπεται η κοινωνική διάσταση.

«Η κοινωνία πρώτα. Σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης, προσωπική μου δέσμευση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.