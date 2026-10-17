Μία από τις πιο δύσκολες συνόδους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ολοκληρώθηκε χθες, αλλά και η επόμενη, που θα είναι έκτακτη στις 26 Νοεμβρίου, θα κρίνει πολλά, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρωθυπουργού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν αναχωρήσει από τις Βρυξέλλες, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, τόνισε την ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας, με παράλληλη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση.

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε την κρισιμότητα των διαπραγματεύσεων για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Εκεί που έδωσε έμφαση ήταν στην ανάγκη ευρωπαϊκής ευελιξίας για την αντιμετώπιση των αυξημένων ενεργειακών τιμών, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες και προσωρινές, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική πορεία της χώρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη της κοινωνίας, επισημαίνοντας ότι τα περιθώρια παρέμβασης διαφέρουν μεταξύ των κρατών-μελών, ανάλογα με τη δημοσιονομική τους κατάσταση.

Ως παράδειγμα αναφέρθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης, υποστηρίζοντας ότι η τιμή διάθεσής του στην Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση διατηρεί εφεδρείες για τους επόμενους μήνες, καθώς η εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και των προϊόντων θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις.

Η Αθήνα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, προκειμένου να προχωρήσει, εφόσον χρειαστεί, σε πρόσθετες παρεμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι εξετάζονται και ζητήματα που αφορούν την ελληνική ακτοπλοΐα, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νησιωτών από την αύξηση του κόστους των καυσίμων.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι στα ήδη ανακοινωμένα μέτρα περιλαμβάνεται η επιστροφή ενός ενοικίου, έως 800 ευρώ, σε δικαιούχους που νοικιάζουν την κύρια κατοικία τους, ενώ προανήγγειλε την υλοποίηση των προβλεπόμενων αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και νέων φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Κόκκινη γραμμή για Συνοχή και αγροτική πολιτική

Δύσκολη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τη διαπραγμάτευση για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, αναγνωρίζοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών που επιδιώκουν περιορισμένες δαπάνες και εκείνων που υποστηρίζουν έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Η ελληνική θέση, όπως την περιέγραψε, είναι ότι δεν μπορούν να υπάρξουν περαιτέρω περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Πολιτική Συνοχής, τουλάχιστον σε σχέση με τα ποσά που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 15 ακόμη χώρες συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση.

Παράλληλα, η Ελλάδα εμφανίζεται θετική ως προς την εξέταση νέων ευρωπαϊκών ίδιων πόρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τις λιγότερο εύπορες οικονομίες.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την επιθυμία να ολοκληρωθεί η συμφωνία έως τον Δεκέμβριο, αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη αυτού του στόχου παραμένει αβέβαιη. Όπως σημείωσε, οι πολιτικές εξελίξεις του πρώτου εξαμήνου του 2027 καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης συμφωνίας.

Πράσινη μετάβαση με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα

Στο ενεργειακό πεδίο, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την περαιτέρω ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η αυξημένη συμμετοχή τους στο ηλεκτρικό μείγμα μπορεί να συμβάλει στη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό προανήγγειλε ενίσχυση των επενδύσεων στην αποθήκευση ενέργειας, ενώ σημείωσε ότι το φυσικό αέριο θα εξακολουθήσει να συμπληρώνει το ενεργειακό μείγμα, με στόχο να περιοριστεί σταδιακά η χρήση του.

Ωστόσο, έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας από πρόσθετες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν από την ταχεία απανθρακοποίηση, ιδιαίτερα σε κλάδους που δεν διαθέτουν ακόμη τις αναγκαίες τεχνικές λύσεις.

Αναφερόμενος στο σύστημα ETS2, που αφορά τις εκπομπές από τα καύσιμα θέρμανσης και τις οδικές μεταφορές, σημείωσε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει την εξέταση περαιτέρω παράτασης της εφαρμογής του. Όπως είπε, για το 2027 έχει ήδη διεκδικηθεί η αποφυγή πρόσθετης ευρωπαϊκής επιβάρυνσης στα καύσιμα και στη θέρμανση των κατοικιών.

Μεταναστευτικό και Ουκρανία

Στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για θετική ανταπόκριση στην ελληνική πρόταση για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, εργαλειοποίησης και μαζικών μεταναστευτικών ροών. Όπως ανέφερε, αναμένονται σύντομα οι σχετικές νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Βλέπετε ότι τα «γαλάζια γράμματα» αρκετά συχνά έχουν σημαντική ανταπόκριση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, αφήνοντας αιχμές για το πώς οι πρωτοβουλίες του αντιμετωπίζονται από την αντιπολίτευση, επισημαίνοντας ότι «είναι μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία η οποία γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική» και μιλώντας για μια μεγάλη επιτυχία της χώρας.

Τέλος, σχετικά με ενδεχόμενο αίτημα της Ουκρανίας για βλήματα αναχαίτισης PAC, απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένες πληροφορίες. Επανέλαβε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο, χωρίς να υπονομεύει τις δικές της αμυντικές δυνατότητες.

Οι αιχμές για την αντιπολίτευση

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα και θα μοιράσουμε χρήματα δεξιά και αριστερά για να γίνουμε πιο ευχάριστοι ενόψει εκλογών, λυπάμαι, αλλά έχω αποδείξει πολλές φορές ότι δεν είναι η δική μου πολιτική», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κοιτάζοντας προς τους πολιτικούς του αντιπάλους και υπενθύμισε ότι κάποιοι «στο παρελθόν έριξαν τη χώρα στα βράχια».