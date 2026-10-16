Με περιπετειώδη τρόπο άρχισε το ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας, καθώς το κρατικό αεροσκάφος Embraer, παρουσίασε βλάβη.

Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει χθες, Πέμπτη, από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ωστόσο, πριν απογειωθεί και προτού καν επιβιβαστεί σε αυτό ο κ. Τασούλας, παρουσίασε πρόβλημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ενημερώθηκε για την εξέλιξη από ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος του πρότεινε να ταξιδέψει με το δικινητήριο ελικοφόρο C-27, που εχει ρόλο εφεδρικού μεταφορικού σκάφους στην Ελευσίνα.

Ο κ. Τασούλας απάντησε πως δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό και επιβιβάστηκε μαζί με τη συνοδεία του στο μεταγωγικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τελικά, το ταξίδι με το ελικοφόρο είχε διάρκεια 2 ώρες και 56 λεπτά, αντί για 1 ώρα και 40 λεπτά που θα ήταν με το πολιτικό αεροσκάφος.

Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Τασούλας μετέβη στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας για την ετήσια Σύνοδο Arraiolos των μη εκτελεστικών Προέδρων της ΕΕ.

Χθες το βράδυ, παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε στους αρχηγούς κρατών στο Προεδρικό Μέγαρο η Πρόεδρος της Σλοβενίας, Νατάσα Πιρτς Μουσάρ, και σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα της Ευρώπης να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες προκλήσεις.