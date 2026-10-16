«Όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον άδικος», τονίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X το βίντεο μίας νεαρής γυναίκας, η οποία περιέγραφε λεπτομερώς την εμπειρία της στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».

«Δείτε αυτό το βίντεο από μια ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα κυρίας», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον άδικος! Δείτε αυτό το βίντεο από μια ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα κυρίας. pic.twitter.com/EYVHlCfryA — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

Η νεαρή, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «οι γιατροί ήταν όλοι ευγενέστατοι, επαγγελματίες. Η κατάσταση ήταν, δηλαδή… Σε ιδιωτικό να είχα πάει δεν νομίζω να είχα εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα».

«Εγώ πήγα 12:00 και 15:30 είχα φύγει. Και είχα κάνει καρδιογράφημα, triplex καρδιάς, τεστ εγκυμοσύνης, εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία θώρακος. Εντελώς δωρεάν, εντελώς επαγγελματικά, εντελώς ξεκούραστα, με απόλυτη προσοχή από τους γιατρούς», προσθέτει η ίδια και διερωτάται: «Σε ποια άλλη χώρα το κάνεις αυτό; Θύμισε μου; Ελλαδάρα;».