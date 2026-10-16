«Όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον άδικος», τονίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X το βίντεο μίας νεαρής γυναίκας, η οποία περιέγραφε λεπτομερώς την εμπειρία της στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα».
«Δείτε αυτό το βίντεο από μια ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα κυρίας», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.
Η νεαρή, μεταξύ άλλων, τονίζει ότι «οι γιατροί ήταν όλοι ευγενέστατοι, επαγγελματίες. Η κατάσταση ήταν, δηλαδή… Σε ιδιωτικό να είχα πάει δεν νομίζω να είχα εξυπηρετηθεί πιο γρήγορα».
«Εγώ πήγα 12:00 και 15:30 είχα φύγει. Και είχα κάνει καρδιογράφημα, triplex καρδιάς, τεστ εγκυμοσύνης, εξετάσεις αίματος και ακτινογραφία θώρακος. Εντελώς δωρεάν, εντελώς επαγγελματικά, εντελώς ξεκούραστα, με απόλυτη προσοχή από τους γιατρούς», προσθέτει η ίδια και διερωτάται: «Σε ποια άλλη χώρα το κάνεις αυτό; Θύμισε μου; Ελλαδάρα;».