Ένα βίντεο από την περιοδεία που πραγματοποίησε στην Ήπειρο και από τα εγκαίνια του ανακαινισμένου νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τόνισε εκεί τον περίμενε «η γνωστή συμμορία της μιζέριας» ενώ συμπλήρωσε: «Τόσο μεγάλο πάθος είχαν που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές.

Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μήν τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου.

Κοινώς μην σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει!