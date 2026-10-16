Για τις επόμενες εκλογές μίλησε το βράδυ της Πέμπτης 15/10 ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης. Όπως εκτίμησε το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να είναι δεύτερο κόμμα, ενώ τόνισε πως θα ζητήσει συγγνώμη εάν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%.

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε το ευεργέτημα του νέου κόμματος, το είδαμε με τον Κασσελάκη και με την Καρυστιανού, τα νέα κόμματα έχουν την τάση να τα αγκαλιάζει ο κόσμος. Όταν αρχίζει και κατασταλάζει αυτό, μπαίνουν πιο σοβαρά θέματα. Παρ’ όλα τα λάθη του Ανδρουλάκη πιστεύω ότι εκπροσωπεί πιο συστημικό κόμμα από ό,τι ο Τσίπρας. Αυτό που δεν συγχωρεί ο κόσμος είναι οι γκάφες. Οι γκάφες κάθονται στο μυαλό του ψηφοφόρου και του τριβελίζουν το μυαλό», επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Ο κόσμος δεν αντέχει την αλαζονεία. Άκουσα τον Τσίπρα να λέει προχθές ότι δεν κυβέρνησα με τη δεξιά. Η κυβέρνηση με τον Καμμένο τι ήταν; Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ είναι κόμματα συστημικά, ο Καμμένος ήταν ένα βαρβάτο δεξιό κόμμα που έφυγε γιατί δεν του άρεσε η ΝΔ», δήλωσε.

«Δεν είπα ότι ο Ανδρουλάκης θα ανέβει στο 16-17%, αλλά ότι ο Τσίπρας δεν θα πάει πάνω από 12%. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στο 13%», διευκρίνισε.

Αναφερόμενος στη Νέα Δημοκρατία ξεκαθάρισε: «Πιστεύω ότι θα έχει αυτοδυναμία η ΝΔ γιατί η ακυβερνησία θα ήταν ό,τι χειρότερο για τη χώρα. Το 36% με 8% για τα κόμματα εκτός Βουλής θα ήταν αυτοδυναμία».

Παράλληλα αναφέρθηκε στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και είπε «ο Άρειος Πάγος να μην το εγκρίνει. Δεν έχουμε ανάγκη από τέτοιες εγκληματικές οργανώσεις. Δεν είναι κόμματα αυτά, είναι εγκληματική οργάνωση που έχει καταδικαστεί και το ότι επανέρχεται είναι ντροπή για τη χώρα» για να συμπληρώσει, πάντως, ότι «μπορεί να είναι και παραπάνω από 4% το ποσοστό του».