Έναν ιδιαίτερο τρόπο βρήκε η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ, Κέλλυ Σταμούλη, για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση για τα προβλήματα που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία τις προηγούμενες ημέρες.

Η κ. Σταμούλη βγήκε και περπάτησε στη βροχή, χωρίς ομπρέλα, έγινε μούσκεμα και το έκανε βίντεο στο TikTok, λέγοντας με έμφαση «γίναμε όλοι λούτσα».

«Γιατί να ζούμε αυτό το άγχος και να γινόμαστε λούτσα;», αναρωτιέται στην αρχή του βίντεο η Κέλλυ Σταμούλη, η οποία επισημαίνει ότι «κρεμόμαστε από μια κλωστή», κάνοντας και τη χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια της.

Σε άλλο σημείο του βίντεο, αφού δυσκολεύεταινα πει «πολιτική προστασία» και στην αρχή λέει «πολιτιστική προστασία», δείχνει τα βρεγμένα της μαλλιά και αναφέρει: «Έλεος κυβέρνηση, είμαστε όλοι λούτσα. Κάνε κάτι».

«Γι’ αυτό σας λέω ΠΑΣΟΚ… Και έγινα και λούτσα», λέει στο τέλος το βίντεό της η υποψήφια του ΠΑΣΟΚ.

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε στα backstage ότι το βίντεο το τράβηξε η μητέρα της.

Δείτε το βίντεο: