Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ νιώθει «ντροπιασμένη» και «αναστατωμένη» μετά το αίτημα να παραιτηθεί από τη θέση της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα, δήλωσε στο People πηγή κοντά στην πρώην παρουσιάστρια του Fox News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε την παραίτηση της Γκίλφοϊλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, ανακοίνωσε την είδηση στην πρώτη της συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο των νέων της καθηκόντων την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, μόλις λίγες ημέρες μετά από ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η 57χρονη Γκίλφοϊλ είχε ζητήσει από έναν δωρητή του Τραμπ να πληρώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής της κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

«Η Κιμ είναι πολύ αναστατωμένη, λυπημένη και ντρέπεται που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση της ως πρέσβης», δήλωσε στο People πηγή κοντά στην Γκίλφοϊλ.

Η πηγή προσθέτει ότι η Γκίλφοϊλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και «θα κάνει ό,τι πρέπει για να προσπαθήσει να καθαρίσει το όνομά της».

Ο Τραμπ όρισε την Γκίλφοϊλ ως πρέσβη στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024, περίπου την εποχή που, σύμφωνα με πληροφορίες, έληξε η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και το ζευγάρι δεν ανακοίνωσε ποτέ επίσημα τον χωρισμό του. Άρχισαν να βγαίνουν το 2018 και αρραβωνιάστηκαν το 2020· ο Ντον Τζούνιορ, 48 ετών, είναι πλέον παντρεμένος με την κοσμική Μπετίνα Άντερσον, 39 ετών.

«[Η Γκίλφοϊλ] στάλθηκε στην Ελλάδα για να την απομακρύνουν από τους Τραμπ», αναφέρει η πηγή του People.

Παρά τις διαφωνίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, η πηγή προβλέπει ότι η Γκίλφοϊλ θα προσπαθήσει να συνεχίσει να αξιοποιεί τις σχέσεις της με τους Trump.

«Η Κιμ θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει ευγενική απέναντι στους Τραμπ, επειδή ελπίζει να αποκτήσει κάποια άλλη θέση μέσα στην κυβέρνηση και να παραμείνει κοντά τους», αναφέρει η πηγή. «Αν της απαγγελθούν κατηγορίες, πιθανότατα θα της χορηγηθεί χάρη».

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Η Κιμ πάντα επιδίωκε το χρήμα και την εξουσία. Έχει χρήματα και ξοδεύει χρήματα. Ποτέ δεν έχει αρκετά… Αγαπά τα χρήματα και την εξουσία που αυτά φέρνουν».