Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στις ΗΠΑ μετά τις αποκαλύψεις για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, οι οποίες την οδήγησαν στην έξοδο από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξουν συνέπειες για όποιον επιχειρεί να πουλήσει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο Βανς μίλησε την Πέμπτη με τον παρουσιαστή του «CBS Evening News», Τόνι Ντόκουπιλ, στο πλαίσιο μιας ωριαίας εκδήλωσης με ερωτήσεις και απαντήσεις στο Μίσιγκαν. Η συζήτηση πρόκειται να μεταδοθεί το βράδυ του Σαββάτου, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Ντόκουπιλ αναφέρθηκε σε σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων, μεταξύ των οποίων τα εντυπωσιακά κέρδη του Ντόναλντ Τραμπ από τα κρυπτονομίσματα, καθώς και η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η τελευταία βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να ζήτησε από δωρητή, ο οποίος αναζητούσε βοήθεια από την κυβέρνηση Τραμπ, να της μεταφέρει 100.000 δολάρια μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

«Πρώτα από όλα, αν κάποιος πουλάει πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, αυτό είναι αηδιαστικό και επαίσχυντο και θα πρέπει να υποστεί συνέπειες», απάντησε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι επιθυμεί να αξιολογεί τέτοιου είδους υποθέσεις με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι αποκλειστικά βάσει δημοσιευμάτων.

«Θέλω να κάνω αυτές τις κρίσεις με βάση τα γεγονότα και όχι με βάση ένα τυχαίο δημοσίευμα των μέσων ενημέρωσης που διάβασα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βανς.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έχει αρνηθεί ότι προέβη σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί σύγκρουσης συμφερόντων.

Την ίδια ώρα, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έχουν δεσμευτεί ότι θα διερευνήσουν τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, εφόσον εξασφαλίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές. Μια τέτοια εξέλιξη θα τους έδινε τον έλεγχο των αρμόδιων επιτροπών και τη δυνατότητα να εκδίδουν κλητεύσεις προς αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ερωτηθείς αν η κυβέρνηση θα συμμορφωθεί με ενδεχόμενες κλητεύσεις, ο Βανς απάντησε καταφατικά: «Φυσικά και θα συμμορφωθώ. Κοιτάξτε, εννοώ ότι ακολουθούμε τον νόμο».

Τραμπ: «Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα»

Στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Newsmax. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάρης, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, κάνοντας ωστόσο αναφορά στην ισχύ της συμβατικής βόμβας που είναι γνωστή ως «Μητέρα Όλων των Βομβών».

Η απογοήτευση για την Γκίλφοϊλ και το ερώτημα της προεδρικής χάρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις του Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί σχετικά με τη συμπεριφορά της κατά την περίοδο της διπλωματικής της θητείας.

Όταν ο δημοσιογράφος του Newsmax τον ρώτησε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της απονείμει προεδρική χάρη, σε περίπτωση που αντιμετώπιζε νομικές περιπέτειες, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don’t want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την πρώην πρέσβη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζονται αρκετά χρόνια.

«Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα. Απλώς διάβασα κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε.

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να αποσαφηνίσει τη φύση της προσωπικής τους σχέσης, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια γνωριμία τους δεν συνεπαγόταν ιδιαίτερη οικειότητα.

«Τη γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ. Τη γνωρίζω εδώ και χρόνια. Όχι τόσο καλά, αλλά τη γνωρίζω», είπε.

«Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα»

Παρά τις επιφυλάξεις του για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος διαχώρισε τις καταγγελίες από την αξιολόγησή του για την παρουσία της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

Όπως υποστήριξε, η πρώην πρέσβης είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε θετικό το έργο της.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα», σημείωσε.

Ωστόσο, επανήλθε στα δημοσιεύματα που αφορούν μηνύματα τα οποία φέρεται να είχε ανταλλάξει η Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας αιφνιδιασμένος από το περιεχόμενό τους.

«Είμαι απογοητευμένος. Είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Και όταν διάβασα στις εφημερίδες τα πράγματα που έλεγε σε μηνύματα, εξεπλάγην. Απογοητεύτηκα», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν τέθηκε ζήτημα εμπιστοσύνης απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τραμπ επέλεξε να απαντήσει γενικότερα.

Q: Do you trust Netanyahu? Trump: I don’t trust anybody, honestly. https://t.co/Txvu7RCCix — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

«Δεν εμπιστεύομαι κανέναν… Στον κόσμο της πολιτικής, δεν εμπιστεύομαι κανέναν», δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως αναξιόπιστο.