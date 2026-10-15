Προβάδισμα 14,6 ποσοστιαίων μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκτίμησης ψήφου. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει άνοδο και πλησιάζει την ΕΛΑΣ, ενώ οι απαντήσεις των πολιτών για την πολιτική αλλαγή, τη σταθερότητα και την αξιολόγηση της κυβέρνησης αποτυπώνουν το κλίμα που επικρατεί στο εκλογικό σώμα.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 54,1% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής, ενώ το 36,7% αξιολογεί θετικά το έργο της κυβέρνησης.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει τις περισσότερες θετικές απαντήσεις στο ερώτημα για το ποιο κόμμα ασκεί πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε αντίστοιχη πρωτιά του Νίκου Ανδρουλάκη στο ερώτημα για την καταλληλότητα στην πρωθυπουργία.

Δημοσκόπηση Marc: Τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,4%, διατηρώντας διαφορά 14,6 μονάδων από την ΕΛΑΣ, η οποία καταγράφεται στο 15,8%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 12,4%, έχοντας περιορίσει την απόσταση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Αναλυτικά, τα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 30,4%

ΕΛΑΣ: 15,8%

ΠΑΣΟΚ: 12,4%

Ελληνική Λύση: 7%

ΚΚΕ: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

Ελπίδα: 4,5%

Συμμαχία Ελλήνων: 4,2%

Φωνή Λογικής: 3,6%

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 27%, καταγράφοντας απώλειες μισής ποσοστιαίας μονάδας, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται στο 13,8% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%.

Τα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων στην πρόθεση ψήφου είναι:

Ελληνική Λύση: 6,5%

ΚΚΕ: 5,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,7%

Ελπίδα: 3,9%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,8%

Φωνή Λογικής: 3,1%

Πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα: Τι απαντούν οι πολίτες

Στο ερώτημα εάν η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή ή σταθερότητα, το 54,1% των ερωτηθέντων επιλέγει την αλλαγή, ποσοστό που ξεπερνά το μισό του δείγματος.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι η υποστήριξη της σταθερότητας μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σχεδόν το 95% επιλέγει αυτή την απάντηση. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το 50,1% προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ το 32,5% τάσσεται υπέρ της σταθερότητας.

Πώς αξιολογούν οι πολίτες το κυβερνητικό έργο

Η αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένει αρνητική για την πλειονότητα των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, το 36,7% κρίνει θετικά το κυβερνητικό έργο, ενώ το 62,7% το αξιολογεί αρνητικά.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς το 30% δηλώνει ότι αξιολογεί θετικά την κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι το κόμμα τους εμφανίζεται να υπερέχει στο ερώτημα για την ουσιαστικότερη αντιπολίτευση.

Η επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα και οι αντιδράσεις

Θετική αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα εκφράζει το 45,1% των πολιτών που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντίθετα, το 40,7% θεωρεί αρνητικό τον απόηχο της επίσκεψης.

Μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, το 82,9% αντιμετωπίζει θετικά την επίσκεψη. Στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 47,2%, ενώ στην Ελληνική Λύση φτάνει το 46,8%.

Η οικονομική κατάσταση και η ακρίβεια

Η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να απασχολεί τους πολίτες. Στο σχετικό ερώτημα της δημοσκόπησης, το 45,6% χαρακτηρίζει την οικονομική του κατάσταση «μέτρια».

Η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης παραμένουν κρίσιμα ζητήματα για την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε συνδυασμό με τις απαντήσεις για την αξιολόγηση της κυβέρνησης και την ανάγκη πολιτικής αλλαγής.