«Οι γλωσσοκοπάνες» αποκαλούσε ο Τίτος Βανδής την Μπέτυ Βαλάση και τη Σεμίνα Διγενή, όταν τις άκουγε να συζητούν ασταμάτητα. Αυτή την ανάμνηση, μαζί με στιγμές από τις συναντήσεις τους, μοιράστηκε η δημοσιογράφος αποχαιρετώντας την ηθοποιό, η οποία ταυτίστηκε στη συνείδηση του κοινού με τον ρόλο της Λωξάντρας.

Η Σεμίνα Διγενή θυμήθηκε μία από τις τελευταίες φορές που συναντήθηκαν, στο σπίτι του Χαρίλαου Φλωράκη στο Χαλάνδρι. Στο τραπέζι υπήρχαν σπανακόπιτα και κόκκινο κρασί, ενώ ο Μανώλης Μητσιάς διασκέδαζε με τα χιουμοριστικά πειράγματα ανάμεσα στον Φλωράκη και τη Δέσποινα Βανδή.

Στην ίδια ανάμνηση, η δημοσιογράφος περιγράφει την Μπέτυ Βαλάση και τον Τίτο Βανδή μέσα από τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες τους. Εκείνος, όπως γράφει, ήταν συχνά πιο συγκρατημένος, ενώ εκείνη μιλούσε με ορμή και χωρίς να εξαντλεί το ενδιαφέρον των συνομιλητών της.

«Είχε όμως, το χάρισμα να μη σε κουράζει, γιατί δεν μιλούσε για να ακούει τη φωνή της. Μιλούσε επειδή αγαπούσε τους ανθρώπους. Και ήθελε να τους βάζει μέσα στη ζωή της», αναφέρει η Σεμίνα Διγενή.

Αυτή την πλευρά της ηθοποιού συνδέει και με την «Λωξάντρα», τον ρόλο που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό. «Ίσως γι’ αυτό ο κόσμος αγάπησε τόσο τη Λωξάντρα. Ίσως γιατί, κατά βάθος, η Μπέτυ είχε την ίδια πληθωρικότητα με εκείνη και την ίδια ανάγκη να μαζεύει ανθρώπους γύρω από ένα τραπέζι, πραγματικό ή φανταστικό», γράφει χαρακτηριστικά.

Οι συζητήσεις που ξεκινούσαν από τον Κουν και κατέληγαν στα γλυκά

Η Σεμίνα Διγενή περιγράφει και τις δικές τους συναντήσεις, στις οποίες η συζήτηση μπορούσε να περάσει από το θέατρο και την πολιτική σε πρόσωπα που γνώριζαν, προσωπικές ιστορίες, τον έρωτα και περιστατικά που τις είχαν εξοργίσει.

«Κάθε φορά που βρισκόμασταν μιλούσαμε πολύ. Οι συζητήσεις μας μπορούσαν να ξεκινήσουν από τον Κουν, να περάσουν στη Μελίνα, στον Τίτο, στο Κόμμα, στον Νικόλα της, στην Αλέκα, στον Μητροπάνο, σε κάποιον συνάδελφο, στον έρωτα, σε μια αδικία που μας είχε εξοργίσει και να καταλήξουν -απολύτως φυσιολογικά- στα γλυκά», αναφέρει.

Κάπως έτσι, οι ατέλειωτες κουβέντες τους έγιναν και αφορμή για το πείραγμα του Τίτου Βανδή. «Μέχρι που ο Τίτος μας βάφτισε: “Οι γλωσσοκοπάνες”», γράφει η δημοσιογράφος, εξηγώντας ότι έτσι τις αποκαλούσε ο ηθοποιός.

Η περιγραφή της ολοκληρώνεται με την εικόνα του Τίτου Βανδή να τις παρακολουθεί όσο εκείνες συνέχιζαν να μιλούν, με ένα βλέμμα που, όπως θυμάται η Σεμίνα Διγενή, έμοιαζε να λέει: «Δεν υπάρχει σωτηρία».