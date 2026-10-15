Ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει νέους τριγμούς στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο δημοσιευμάτων και σχολιασμών στις ΗΠΑ. Ο λόγος για τις πληροφορίες που θέλουν την πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης ενός βιβλίου με αποκαλύψεις για την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου.

Η σχετική συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα υποτιθέμενο «Burn Book», που θα μπορούσε να αποδοθεί ως «βιβλίο της εκδίκησης». Ωστόσο, μέχρι στιγμής, από τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί δεν προκύπτει ότι η Γκίλφοϊλ έχει επιβεβαιώσει πως ετοιμάζει ένα τέτοιο βιβλίο.

Σε σχετικό σχολιασμό που μεταδόθηκε από το «The Megyn Kelly Show», έγινε αναφορά σε δημοσίευμα της «Daily Beast» και στο ενδεχόμενο η πρώην πρέσβης να διαθέτει πληροφορίες που θα μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση την οικογένεια Τραμπ, λόγω της πολυετούς σχέσης της με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Το «Burn Book» και η σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διατηρούσε επί περίπου έξι χρόνια σχέση και είχε αρραβωνιαστεί με τον μεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου βρέθηκε κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και σε άλλα μέλη της οικογένειάς του, συμμετέχοντας σε δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Η μακρόχρονη παρουσία της στο περιβάλλον των Τραμπ αποτελεί το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζονται τα σχετικά σενάρια. Στην αμερικανική τηλεόραση διατυπώθηκαν εκτιμήσεις ότι ένα βιβλίο με προσωπικές μαρτυρίες θα μπορούσε να προκαλέσει αναταράξεις, εφόσον τελικά κυκλοφορούσε.

Οι αναφορές αυτές συνδέονται και με τη φερόμενη δυσαρέσκεια της Γκίλφοϊλ μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν τη θεωρούσε μέλος της οικογένειάς του. Παρ’ όλα αυτά, οι ισχυρισμοί για την ύπαρξη ενός «βιβλίου της εκδίκησης» παραμένουν, προς το παρόν, στο επίπεδο των δημοσιευμάτων και των τηλεοπτικών σχολιασμών.

Οι καταγγελίες για τον τρόπο ζωής της στην Ελλάδα

Παράλληλα, στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται και ο τρόπος ζωής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Αθήνα. Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από πρώην πράκτορα της CIA, η έντονη κοινωνική ζωή της φέρεται να είχε προκαλέσει προβληματισμό σε κύκλους που ασχολούνται με ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Στις δηλώσεις που αναπαράχθηκαν διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για περιστατικά κατά τα οποία μέλη της προσωπικής της ασφάλειας χρειάστηκε να την απομακρύνουν από χώρους διασκέδασης, καθώς και αναφορές σε συμπεριφορές που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους ασφαλείας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν αποτελούν από μόνοι τους επιβεβαιωμένα πορίσματα επίσημης έρευνας και θα πρέπει να αποδίδονται στις πηγές που τους διατυπώνουν.

Το δημοσίευμα για τον λογαριασμό των 1.586 ευρώ

Ένα ακόμη θέμα που αναφέρεται στα δημοσιεύματα αφορά έναν λογαριασμό ύψους 1.586 ευρώ για δύο κιβώτια σαμπάνιας και δείπνο. Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στη «Wall Street Journal», η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να παρέμβει ώστε να αποσυρθεί από το διαδίκτυο δημοσίευμα της βρετανικής «Daily Mail» που αναφερόταν στην υπόθεση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών φέρεται να της ζήτησαν αποδεικτικό στοιχείο ότι ο λογαριασμός είχε εξοφληθεί, χωρίς, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να τους προσκομιστεί σχετική απόδειξη.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς που αποδίδονται στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται ως αποδεδειγμένα γεγονότα χωρίς πρόσθετη επιβεβαίωση.

Πού θα εγκατασταθεί μετά την αποχώρησή της από την Αθήνα

Ερωτήματα παραμένουν και για τα επόμενα βήματα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μετά την αποχώρησή της από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη «New York Post», η πρώην πρέσβης αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα, όπου βρίσκεται και η κατοικία του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Η Γκίλφοϊλ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είχαν αποκτήσει το 2021 παραθαλάσσια κατοικία στο Τζούπιτερ της Φλόριντα, έναντι 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον χωρισμό τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο γιος του Αμερικανού προέδρου εξαγόρασε το μερίδιό της.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή, η Γκίλφοϊλ δεν σχεδιάζει να επιστρέψει άμεσα στις ΗΠΑ και φέρεται να προτίθεται να παραμείνει στην Αθήνα για το επόμενο διάστημα.

Το εάν θα προχωρήσει τελικά στην έκδοση βιβλίου και ποια θα είναι τα επόμενα βήματά της παραμένει ανοιχτό. Προς το παρόν, το σενάριο του «Burn Book» βασίζεται σε δημοσιεύματα και εκτιμήσεις, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ίδια.