Ο Νίκος Πλακιάς αμφισβητεί τις αναφορές του Κυριάκου Βελόπουλου για οστά που παρουσιάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οστά ζώων και απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης για τη χρήση σχετικών φωτογραφιών.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο πατέρας που έχασε τις δίδυμες κόρες του, Θώμη και Χρύσα, καθώς και την ανιψιά του, Αναστασία, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, αναφέρθηκε στην παρουσίαση φωτογραφιών οστών από τον Κυριάκο Βελόπουλο μέσα στο Κοινοβούλιο.

«Έκπληκτος παρακολούθησα τον Κυριάκο Βελόπουλο σήμερα στην Βουλή να δείχνει φωτογραφίες οστών μέσα στην βουλή υποστηρίζοντας και φωνάζοντας ότι είναι από τα θύματα των ΤΕΜΠΩΝ !!!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Πλακιάς υποστήριξε ότι τα οστά στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν προέρχονται από θύματα του δυστυχήματος, αλλά από ζώα που εντοπίστηκαν στον χώρο όπου είχαν μεταφερθεί μπάζα.

«Να ενημερώσω τον Κύριο Βελόπουλο ότι αυτά τα οστά που δείχνει στην βουλή είναι από σκύλο και ένα βοοειδή ( μικρό μοσχάρι είναι το βοοειδή για όσους δεν γνωρίζουν) που βρέθηκαν εκεί στην μάντρα που είχαν πετάξει τα μπάζα», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος εξέφρασε, επίσης, την απορία του για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, ο Κυριάκος Βελόπουλος δεν γνώριζε την προέλευση των συγκεκριμένων ευρημάτων. Στο ίδιο σημείο της ανάρτησής του έκανε αναφορά σε πρόσωπο που, όπως γράφει, είχε μιλήσει επί χρόνια για το ζήτημα.

Το μήνυμα του Νίκου Πλακιά έκλεισε με έκκληση προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός όταν αναφέρεται σε οστά και παρουσιάζει σχετικές εικόνες, επικαλούμενος τη δική του απώλεια.

«Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε πολύ προσεκτικός γιατί βρέθηκαν και οστά των παιδιών μου και δεν θα ήθελα να τα δείχνει κανένας και για κανένα λόγο», κατέληξε.