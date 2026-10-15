Η Αλεξάνδρα Σδούκου σε τηλεοπτική της παρέμβαση αναφέρθηκε στις μειώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και ευρύτερα στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων.

Μιλώντας στο OPEN, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφερόμενη στις τιμές των καυσίμων, τόνισε ότι «οι ενισχύσεις που δίνουμε συνολικά είναι μεταξύ των τριών μεγαλύτερων στην ΕΕ. Ιδίως στο πετρέλαιο θέρμανσης, ακόμη και μετά τις μειώσεις που ανακοινώθηκαν, οι τιμές σε 21 χώρες της ΕΕ παραμένουν υψηλότερες από αυτές της Ελλάδας».

«Η προσπάθειά μας», συνέχισε, «είναι να παρέχουμε ουσιαστική βοήθεια στους πολίτες, χωρίς να υπονομεύονται οι οικονομικές προοπτικές της χώρας».

Υπογράμμισε, δε, ότι «την ίδια ώρα δίνουμε τις μάχες μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα που ο πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες, θέτει το ζήτημα να μας δοθεί περισσότερος χώρος, ώστε να μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους πολίτες, χωρίς να διαταράσσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία της χώρας».

Ερωτώμενη για την κριτική της αντιπολίτευσης, σημείωσε ότι «κι εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ωραία λόγια και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Υπάρχει, όμως, μία τεράστια διαφορά: εμείς αυτά που λέμε τα κάνουμε, δίνοντας το μέγιστο που μπορούμε για να σταθούμε δίπλα στους πολίτες, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Δεν είναι πολιτική να τάζεις τα πάντα

Η κ. Σδούκου, σχολιάζοντας την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου, τόνισε πως «αν θεωρείτε ότι η αποτελεσματικότερη συνταγή είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ, που προτείνει το μοντέλο της Ιταλίας, τότε ευχαρίστως να συζητήσουμε αυτή τη συνταγή. Αλλά να πούμε και την αλήθεια. Η Ιταλία βρίσκεται σε επιτήρηση για τα οικονομικά της και ταυτόχρονα δανείζεται ακριβότερα από εμάς. Να τα πούμε όλα και να συγκρίνει ο κόσμος».

«Αν πάλι η ΕΛΑΣ θεωρεί ότι η καλύτερη συνταγή είναι αυτή του κ. Τσίπρα, ο οποίος τάζει ξανά την Άρτα και τα Γιάννενα, να αναλογιστούμε τι έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Γιατί το 2014 ο Τσίπρας έβγαινε και έλεγε ότι οι άλλοι είναι κακοί, διαπλεκόμενοι με τα συμφέροντα. Τελικά, όμως, όταν κυβέρνησε, έκανε την περίφημη “κωλοτούμπα” σε όσα έλεγε και πληρώσαμε το κόστος εκείνης της περιόδου, τρώγοντας στο κεφάλι 100 δισεκατομμύρια», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου τόνισε: «Είναι κατανοητό ότι ο κόσμος παραπονιέται και απαιτεί πράγματα από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι αυτή που καλείται να δώσει λύσεις και να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο για τη στήριξη των πολιτών. Όταν λοιπόν είσαι κυβέρνηση, οφείλεις να είσαι σοβαρός και υπεύθυνος τόσο για το σήμερα όσο και για το μέλλον των παιδιών σου. Αυτό κάνει ο πρωθυπουργός. Δίνει το μέγιστο που μπορεί να δώσει και εδώ είμαστε, για να επαναξιολογούμε την κατάσταση και να εξετάζουμε τι επιπλέον μπορούμε να κάνουμε με τα διαθέσιμα χρήματα».