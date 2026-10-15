Ο Παναγιώτης Δουδωνής σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την «εξαφάνιση» του Θανάση Καρτερού από τη λίστα των μελών της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι ο Θανάσης Καρτερός είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής, όμως το όνομά του δεν προστέθηκε από λάθος στην ιστοσελίδα του κόμματος.

Ωστόσο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το όνομα του Θανάση Καρτερού «εξαφανίστηκε» μετά τον σάλο που προκάλεσε δημοσίευμα του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Παναγιώτη Δουδωνή:

«Επιδεινώθηκε η νόσος της εξαφάνισης στελεχών από την ΕΛΑΣ!

Μετά τον κύριο Σιακαντάρη, που εξαφανίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο, εξαφανίστηκε ο κύριος Καρτερός από την Πολιτική Γραμματεία. “Λάθος της υπηρεσίας”, λέει ο γραμματέας του κόμματος. Όμως η τυπολογία είναι η ίδια: Πρώτα βγαίνουν να πουν αυτό που θέλει ο αρχηγός να πουν, είτε είναι η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΕΛΑΣ, είτε είναι οι ύβρεις κατά της δημοκρατικής παράταξης. Μετά, αυτό συναντά τη γενική κατακραυγή, και μετά εξαφανίζονται ως διά μαγείας από τα όργανα.

Έχουμε να κάνουμε με ένα προσωποπαγές κόμμα, το οποίο απαρτίζεται από αναλώσιμους στην υπηρεσία ενός αγχωμένου, πιεσμένου προέδρου».