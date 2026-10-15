Στο 10% φτάνει το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ALCO. Την ίδια ώρα, απώλειες καταγράφουν τόσο το κυβερνών κόμμα όσο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει οριακή άνοδο και το ΚΚΕ ενισχύει τα ποσοστά του, περνώντας στην τέταρτη θέση.

Ειδικότερα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 23,8%, καταγράφοντας πτώση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υποχωρεί κατά 0,6 μονάδες και διαμορφώνεται στο 13,8%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει οριακή άνοδο 0,1 μονάδας, φτάνοντας στο 11,2%, ενώ το ΚΚΕ ενισχύεται κατά 0,9 μονάδες και ανεβαίνει στην τέταρτη θέση. Αντίθετα, η Ελληνική Λύση χάνει 0,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Δημοσκόπηση ALCO: Στο 4% η «Συμμαχία Ελλήνων» του Ηλία Κασιδιάρη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσκόπηση της ALCO για το Flash.gr η καταγραφή της «Συμμαχίας Ελλήνων», η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη μέτρηση με ποσοστό 4% στην πρόθεση ψήφου.

Πρόκειται για το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Με βάση τα ευρήματα της δημοσκόπησης, το συγκεκριμένο κόμμα καταλαμβάνει την έκτη θέση, πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας, που συγκεντρώνει 3,5%, και την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», η οποία καταγράφεται στο 3%.

Συσπείρωση της ΝΔ στο 60% – Οι διαρροές και οι αναποφάσιστοι

Σύμφωνα με την ALCO, η συσπείρωση της Νέας Δημοκρατίας περιορίζεται στο 60% των ψηφοφόρων που την είχαν επιλέξει στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023.

Οι διαρροές προς τα υπόλοιπα κόμματα παραμένουν σχετικά περιορισμένες, με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται προς το ΠΑΣΟΚ, στο 2,3%. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό των ψηφοφόρων της ΝΔ που εμφανίζονται σήμερα αναποφάσιστοι.

Συγκεκριμένα, το 21,9% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας το 2023 δηλώνει πλέον αναποφάσιστο, ενώ το 7,5% αναφέρει ότι θα επιλέξει άλλο κόμμα.

Τι δείχνει η δημοσκόπηση για το κόμμα Σαμαρά

Σχεδόν αμετάβλητη εμφανίζεται η δυνητική εκλογική απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο.

Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσουν παραμένει στο 3%. Αντίθετα, στην ευρύτερη κατηγορία των πολιτών που θεωρούν «αρκετά πιθανό» να το επιλέξουν, καταγράφεται υποχώρηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα, από το 8% στο 7%.

Ακρίβεια και δύσκολος χειμώνας για τα νοικοκυριά

Η ακρίβεια και η οικονομική ανασφάλεια εξακολουθούν να αποτελούν βασικές ανησυχίες των πολιτών, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO.

Περισσότεροι από ένας στους δύο εκτιμούν ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι δυσκολότερος για την οικογένειά τους σε σύγκριση με τον περσινό, ενώ μόλις το 1% θεωρεί ότι η κατάσταση θα είναι ευκολότερη.

Την ίδια ώρα, το 85% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η ακρίβεια συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Μόνο το 10% εκτιμά ότι καταγράφεται αποκλιμάκωση των τιμών, γεγονός που αποτυπώνει την επιμονή της ανησυχίας για το κόστος ζωής.