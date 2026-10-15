Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατόν, την αισιοδοξία του για την αίσια έκβαση των συνομιλιών για διμερή διευθέτηση φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησής του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Νέος Κόσμος», στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός απηύθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επενδύσουν στην Ελλάδα, είτε για επαγγελματικούς είτε για προσωπικούς λόγους, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές ευκαιρίες και υψηλή ποιότητα ζωής.

Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Αυστραλία, η οποία αναμενόταν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ελληνική παροικία, εκκρεμούσε εδώ και καιρό, κυρίως λόγω των αναταράξεων που προκάλεσε η πανδημία. Ο ίδιος, ωστόσο, επανέλαβε τη δέσμευσή του ότι θα πραγματοποιήσει το συντομότερο δυνατόν.

«Είναι δέσμευσή μου να επισκεφθώ αυτήν την καταπληκτική ελληνική κοινότητα της Αυστραλίας, το συντομότερο δυνατόν. Με έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική ομογένεια εκεί διατηρεί ζωντανή την ελληνική της ταυτότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα και έναν ισχυρό δεσμό με την πατρίδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες προηγούμενων ελληνικών κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως πολιτικής απόχρωσης, για τη δημιουργία ισχυρών και σταθερών σχέσεων με τον Απόδημο Ελληνισμό δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Προσπαθούμε να το κάνουμε στο παρελθόν, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι η ώρα να οικοδομήσουμε αυτήν τη σχέση συνεργασίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι «η χώρα μας αξίζει περισσότερα από αυτά που της έχουν δώσει».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Επενδύσεις από την Αυστραλία

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στις οικονομικές προοπτικές που παρουσιάζει η Ελλάδα για τους επενδυτές από την Αυστραλία.

Όπως επεσήμανε, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης, μετά από μια μακρά περίοδο κρίσης, γεγονός που δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις.

«Η Ελλάδα αλλάζει», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις».

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη δημιουργία ενός πιο σταθερού φορολογικού συστήματος και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε τομείς όπως η τεχνολογία, η ενέργεια και ο τουρισμός.

«Συζητήσαμε πάρα πολύ αυτό το γεγονός και, παρά την απόσταση, πιστεύω ότι υπάρχει μια πολύ θετική διάθεση από την πλευρά της Αυστραλίας να επενδύσει στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσκληση επενδύσεων

Επιπλέον, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την υπογραφή της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, όπως είπε, θα διευκολύνει σημαντικά τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις.

«Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη», τόνισε, η οποία «θα δώσει μια νέα ώθηση στις οικονομικές μας σχέσεις».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών, προσφέροντας ένα ασφαλές και σταθερό περιβάλλον για τις επενδύσεις.

«Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλες δυνατότητες», πρόσθεσε, «και καλούμε τους Έλληνες της Αυστραλίας να συμμετάσχουν σε αυτήν την προσπάθεια».

Η ελληνική ιθαγένεια

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες της κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της διαδικασίας απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας για τους Έλληνες του εξωτερικού.

Όπως είπε, η κυβέρνηση εργάζεται για την απλοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή των Ελλήνων της Διασποράς στην πατρίδα.

«Θέλουμε να κάνουμε τη διαδικασία όσο το δυνατόν πιο εύκολη και γρήγορη», τόνισε, αναγνωρίζοντας ότι «υπάρχουν πολλές οικογένειες στην Αυστραλία που επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας είναι ένας διαρκής αγώνας για την ομογένεια, και εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες των ομογενειακών οργανώσεων για τη διατήρηση της γλώσσας και του πολιτισμού.

«Η ελληνική γλώσσα και ο πολιτισμός είναι η ταυτότητά μας», είπε. «Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα διατηρήσουμε ζωντανά για τις επόμενες γενιές».

Ο ρόλος της Ομογένειας

Αναφερόμενος στη διεθνή θέση της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της ελληνικής ομογένειας ως γέφυρας φιλίας και συνεργασίας με άλλες χώρες.

«Η ομογένεια είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της Ελλάδας στο εξωτερικό», τόνισε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να συνεργαστεί στενά με τις ομογενειακές οργανώσεις για την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προσπάθειες για την ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία της Αυστραλίας και την υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων της ομογένειας.

«Η ομογένεια της Αυστραλίας είναι μια από τις πιο ζωντανές και δυναμικές ελληνικές κοινότητες στον κόσμο», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να δυναμώνουν στο μέλλον.