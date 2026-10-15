Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, και τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, να συγκρούονται για την τραγωδία των Τεμπών, τις καταγγελίες περί παράνομου φορτίου ξυλολίου και την πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» πλησίασε τα υπουργικά έδρανα και χτύπησε δυνατά το χέρι του πάνω τους, καταθέτοντας φωτογραφίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από το ανακριτικό υλικό και απεικονίζουν, μεταξύ άλλων, οστά και βιολογικά ευρήματα.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να συντηρήσει σενάρια που έχουν ήδη καταρριφθεί, ζητώντας του να σταματήσει «τις γελοιότητες» και να αφήσει τη Δικαιοσύνη να ολοκληρώσει το έργο της. «Πίστευα ότι ο κ. Βελόπουλος, μετά τα όσα έχουν εξελιχθεί στην υπόθεση των Τεμπών και κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν θα επανέφερε όλες τις συνωμοτικές εκδοχές των οποίων ήταν εμπνευστής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, επαναφέροντας παράλληλα τη γνωστή αντιπαράθεση που είχε προκληθεί από παλαιότερη δήλωσή του για το μπάζωμα στον τόπο του δυστυχήματος.

«Είχα πει ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. Ο κ. Βελόπουλος τότε είδε τον εαυτό του στη φράση αυτή. Στήσατε μια συνωμοσία για να εκμεταλλευτείτε μια εθνική τραγωδία και αυτή κατέρρευσε με πάταγο. Δεν υπήρξαν ποτέ τρία χαμένα βαγόνια. Δεν υπήρξαν οι 53 εξαφανισμένοι επιβάτες. Δεν υπήρξε ξυλόλιο, αλλά υπήρξε η απάτη σας».

Οι καταγγελίες για 50.000 ψεύτικους λογαριασμούς και εμπλοκή ξένης χώρας

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι η διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη παράνομου φορτίου στην εμπορική αμαξοστοιχία δεν υπήρξε μια αυθόρμητη διαδικασία. Αντιθέτως, σύμφωνα με όσα ανέφερε, υπήρξε οργανωμένη προσπάθεια επηρεασμού της κοινής γνώμης μέσω χιλιάδων ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εμπλοκή μηχανισμών που βρίσκονταν στο εξωτερικό. «Η συνωμοσία αυτή είχε και τη συνδρομή ξένης χώρας με 50.000 ψεύτικους μηχανισμούς. Και τώρα που μάθαμε ότι χτυπήθηκαν τα κέντρα αυτά, σταμάτησε η στήριξη των ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη. Ο Βελόπουλος υπήρξατε όντως ο βασικός εμπνευστής της απάτης στην οποία προσχώρησαν πολλοί στη συνέχεια…», είπε, συνδέοντας τις καταγγελίες του με ευρύτερες προσπάθειες πολιτικής επιρροής.

Στη συνέχεια, ο κ. Φλωρίδης αμφισβήτησε την ουσία της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του κ. Βελόπουλου, επισημαίνοντας ότι οι φωτογραφίες που παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, εφόσον προέρχονται από τη δικογραφία, αποτελούν ήδη μέρος του υλικού που έχουν στη διάθεσή τους οι δικαστικές αρχές. «Η δίκη ξεκίνησε, έρχονται τα στοιχεία και η δικαιοσύνη θα κρίνει. Φέρατε κάποιες φωτογραφίες λέγοντας ότι είναι από το γραφείο του ανακριτή. Άρα είναι στοιχεία ανακρίσεως. Σε τι παρεμποδίστηκε λοιπόν η δίκη; Πόσα πρέπει ακόμα να υποστείτε, πόσο εξευτελισμό πρέπει να υποστείτε και να σταματήσετε αυτή τη γελοιότητα; Εκ του πλαγίου προσπαθείτε να δημιουργήσετε αμφιβολίες ότι κάτι συνέβη εκεί», ανέφερε.

Μάλιστα, κάλεσε τον Κυριάκο Βελόπουλο να προσέλθει στο δικαστήριο και να καταθέσει όσα στοιχεία θεωρεί σημαντικά για τη διερεύνηση της τραγωδίας, αντί να περιορίζεται σε δημόσιες καταγγελίες από το βήμα της Βουλής. «Γιατί δεν εμφανίζεστε στο δικαστήριο να πείτε όσα έχετε να πείτε και έρχεστε εδώ να παίξετε αυτό το άθλιο θέαμα και να παίξετε με το συναίσθημα αυτών των ανθρώπων. Γιατί το κάνετε αυτό; Φτάνει πια με την απόπειρα εκμετάλλευσης μιας τραγωδίας», πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, απαντώντας στις κατηγορίες, χαρακτήρισε «άθλια» την τοποθέτηση του υπουργού και στρέφοντας την κριτική του στις αναφορές περί ρωσικής εμπλοκής και οργανωμένης δραστηριότητας στο διαδίκτυο. «Ανακατέψατε τους Ρώσους, τα bots και πανεπιστήμια. Ο Βρετανός πρωθυπουργός μίλησε για bots που οδήγησαν στο Brexit και μετά το πήρε πίσω. Γιατί μισείτε τόσο πολύ τη Ρωσία; Είστε ο Φλωρίδης ο μπαζωματής», απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους. Τέλος, στην αντιπαράθεση παρενέβη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, ο οποίος ζήτησε την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη.