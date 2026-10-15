Τη δημιουργία δικτύου Ελληνίδων αγροτισσών, με στόχο τη συστηματική επικοινωνία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον πρωτογενή τομέα, πρότεινε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δύο εκπροσώπους της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας, ο κ. Σχοινάς υποδέχθηκε τη Μάγδα Κοντογιάννη, κτηνοτρόφο και γραμματέα του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «’Αγιος Γεώργιος», και την Αναστασία Τοπάλογλου, γεωργό και πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Θήβας, με τις οποίες συζήτησε τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς και τις δυνατότητες ενίσχυσης της παρουσίας τους στον πρωτογενή τομέα.

«Χρειαζόμαστε την Ελληνίδα αγρότισσα να παραμείνει ζωντανή, ενεργή, ένα βασικό κύτταρο της ανάταξης της υπαίθρου, την οποία προσπαθούμε», ανέφερε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη συμβολή των γυναικών στη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής στην περιφέρεια.

Σχετικά με τη δημιουργία του δικτύου, εξήγησε ότι στόχος είναι «να δούμε αν μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δίκτυο Ελληνίδων γυναικών στην παραγωγή, με το οποίο θα έχουμε τακτικές συζητήσεις».

Ο κ. Σχοινάς στάθηκε επίσης στον διαχρονικό ρόλο των γυναικών στην ελληνική ύπαιθρο, σημειώνοντας ότι η Ελληνίδα αγρότισσα «ήταν πάντοτε η ψυχή της ελληνικής περιφέρειας, η μάνα της ελληνικής γης».

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργού, το δίκτυο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν σταθερό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των γυναικών που δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και του ΥΠΑΑΤ, μέσω τακτικών συναντήσεων και καταγραφής των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες που αναμένεται να προκύψουν από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με τον κ. Σχοινά να επισημαίνει την ανάγκη ενεργού συμμετοχής των γυναικών στη διαμόρφωση των πολιτικών που αφορούν την αγροτική οικονομία.

Από την πλευρά της, η Μάγδα Κοντογιάννη αναφέρθηκε στη σημασία της επικοινωνίας μεταξύ των εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

«Ως περιαστική κτηνοτρόφος της Αττικής, εμείς συνδέουμε τη γη με την παραγωγή, τον πολιτισμό και την εξέλιξη», δήλωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία η συνάντηση να αποτελέσει την αρχή μιας σταθερότερης συνεργασίας, επισημαίνοντας: «Εύχομαι αυτή η συνάντηση που έγινε σήμερα με τον Υπουργό, που τον ευχαριστούμε θερμά για την τιμή, να μη σταματήσει εδώ και να έχουμε διαύλους επικοινωνίας και για τα επόμενα δικά μας θέματα, τα σημαντικά».

Την ανάγκη συνέχισης της συνεργασίας υπογράμμισε και η Αναστασία Τοπάλογλου, σημειώνοντας: «Ελπίζουμε στα επόμενα χρόνια να έχουμε μια συνεργασία μεταξύ μας, να λέμε τα προβλήματά μας και να μπορέσουμε να τα λύσουμε» είπε.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σχοινάς τίμησε συμβολικά τις δύο γυναίκες, προσφέροντάς τους από ένα μενταγιόν με την απεικόνιση ενός σταχυού, ως αναγνώριση της προσφοράς τους στην αγροτική παραγωγή.