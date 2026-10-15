Νέα ένταση προκαλεί στον χώρο της Αριστεράς η απαίτηση του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να παραδώσουν τις έδρες τους όσοι αποχώρησαν από το κόμμα της ελάσσονος αντιπολίτευσης και σήμερα παραμένουν ανεξάρτητοι στο Κοινοβούλιο. Η αντιπαράθεση έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις από χθες, όταν εξέπνευσε η προθεσμία που είχε ορίσει η Κουμουνδούρου, με την Όλγα Γεροβασίλη να απαντά μέσω του περιβάλλοντός της με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο. «Ναι, μόνο που δεν υπάρχει πια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα παιδιά του Κασσελάκη δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση που φέρεται να έδωσε η πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός της, αποτυπώνοντας το βάθος της ρήξης ανάμεσα στην υφιστάμενη κομματική ηγεσία και τα στελέχη που επέλεξαν να αποχωρήσουν.

Η αναφορά στον Στέφανο Κασσελάκη δεν είναι τυχαία. Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, το περιβάλλον της πρώην υπουργού στρέφεται εναντίον στελεχών που είχαν στηρίξει τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σε κρίσιμες στιγμές της εσωκομματικής αντιπαράθεσης και σήμερα εμφανίζονται ως υπερασπιστές της κομματικής συνέχειας. Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε συγκρουστεί ανοιχτά με τον Κασσελάκη, αμφισβητώντας τις επιλογές του και διεκδικώντας απέναντί του την ηγεσία του κόμματος.

Αφορμή για τη νέα σύγκρουση αποτέλεσε η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να δημοσιοποιήσει ένα βίντεο διάρκειας περίπου έξι λεπτών, στο οποίο πρωταγωνιστούν πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του. Ανάμεσά τους ο Σωκράτης Φάμελλος και η Όλγα Γεροβασίλη, οι οποίοι εμφανίζονται σε παλαιότερες δημόσιες τοποθετήσεις τους να υποστηρίζουν ότι ένας βουλευτής που εγκαταλείπει το κόμμα με το οποίο εξελέγη οφείλει να παραδώσει την έδρα του. Η Κουμουνδούρου επέλεξε να επαναφέρει αυτές τις δηλώσεις στη δημοσιότητα, επιχειρώντας να εκθέσει με αυτό τον τρόπο πολιτικά τους πρώην βουλευτές της για τη στάση που τηρούν σήμερα. Το επιχείρημά της είναι ότι πρόσωπα που στο παρελθόν απαιτούσαν από άλλους να αποχωρήσουν και από τη Βουλή όταν εγκατέλειπαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα αρνούνται να εφαρμόσουν την ίδια αρχή στον εαυτό τους.

Μάλιστα, η ανακοίνωση που συνόδευσε το βίντεο περιλάμβανε και σαφείς αιχμές προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον νέο πολιτικό του φορέα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «πολιτικές συναλλαγές» που παραμένουν σε εκκρεμότητα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η διατήρηση των εδρών συνδέεται με μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες και την προοπτική συμμετοχής των ανεξάρτητων βουλευτών σε διαφορετικά ψηφοδέλτια. Μάλιστα, η Κουμουνδούρου προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι «κάθε κόμμα που θα εντάξει ως υποψηφίους/ες βουλευτές και βουλεύτριες στα ψηφοδέλτιά του θα κουβαλά το στίγμα της σύμπραξης με το μη ηθικό». Η σκληρή αυτή διατύπωση δείχνει ότι η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στο ζήτημα των βουλευτικών εδρών, αλλά αγγίζει ευθέως τις σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς η Κουμουνδούρου επιχειρεί να καταστήσει πολιτικά υπόλογους τόσο τους βουλευτές που αποχώρησαν όσο και όσους ενδέχεται να συνεργαστούν μαζί τους στο μέλλον, ενόψει βέβαια και των επερχόμενων εθνικών εκλογών που, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.