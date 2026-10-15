Στις οικονομικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης που αφορούν την ενίσχυση των ελληνικών νοικοκυριών, εστίασε κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης την Πέμπτη 15/10 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος και μίλησε για τα καύσιμα.

«Εάν δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρξει μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις» τόνισε και συγκεκριμένα για τη βενζίνη απάντησε πως «οπουδήποτε χρειαστεί να παρέμβουμε, θα κοιτάξουμε να δούμε τα περιθώρια τα οποία έχουμε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» του ERTnews δήλωσε «δεν είναι κάτι εύκολο αυτό το οποίο βιώνει όχι μόνο η πατρίδα μας, αλλά όλος ο πλανήτης, όλη η Ευρώπη. Μαγικές συνταγές για μία τόσο μεγάλη κρίση δεν υπάρχουν. Υπάρχουν προσεγγίσεις για ανακούφιση του πολίτη βήμα-βήμα. Μου έλεγαν μα πέρσι αγοράζαμε 1,10 – 1,20 το πετρέλαιο θέρμανσης, μα πέρσι το βαρέλι διεθνώς είχε 62 με 65 δολάρια, φέτος έχει 105 – 107 δολάρια. Δεν μπορούμε λοιπόν να συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.

Εμείς έχουμε δώσει το μεγαλύτερο πακέτο ενεργειακής στήριξης στην Ε.Ε. 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ και παράλληλα προσθέτουμε διαρκώς δράσεις για να διευκολύνουμε τους πολίτες. Το 30% επίδομα θέρμανσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης προχθές και τη μείωση πετρελαίου θέρμανσης στην αντλία που θα αγγίξει το 1,55. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ιταλία, είναι στα 2,063, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 1,74. Η Ελλάδα με την παρέμβαση που κάνουμε, πηγαίνει στο 1,55 μία από τις χαμηλότερες τιμές. (…) Ο Πρωθυπουργός σήμερα και αύριο θα θέσει στο υψηλότερο ευρωπαϊκό δυνατό επίπεδο την ανάγκη να δοθεί από την Ευρώπη δημοσιονομικός χώρος. Εμείς λοιπόν κάνουμε παρεμβάσεις. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει και παίρνει μέτρα. Δείτε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών και μεγαλύτερων χωρών της Ελλάδας που δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο».

«Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες»

Επίσης, ο Υφυπουργός Οικονομικών, ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διαθέτει εφεδρείες. Στο προσχέδιο προϋπολογισμού έχουμε και για το ’27 συμπεριλάβει 200 εκατομμύρια ευρώ για έκτακτες καταστάσεις. Από την άλλη, προφανώς, αν μας δοθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, έχουμε μεγαλύτερο εύρος και για άλλες παρεμβάσεις. Αυτή τη στιγμή κάποιοι μας κατηγόρησαν για μία σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας είπαν ότι στη ΔΕΘ δεν δώσαμε πολλά κτλ. κάποιοι δίνανε πολύ πιο άνετα. Εμείς όμως ακριβώς γι’ αυτό το λόγο έχουμε τη δυνατότητα στη δεδομένη στιγμή να στηρίξουμε ενεργειακά τα ελληνικά νοικοκυριά στο μέτρο των δυνάμεων της οικονομίας μας. Δεν βγαίνω ούτε να πανηγυρίσω, δεν βγαίνω να πω ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Όμως είναι σαφές ότι η χρηστή διαχείριση που έχουμε κάνει. Δείτε τα προγράμματα των άλλων κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, δεν θα μπορούσαν ούτε cent να δώσουν για την κρίση. Θέλουμε να είμαστε σωστοί και τίμιοι με τους πολίτες.

Μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που βιώνει ο πλανήτης τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς λοιπόν, αυτό το οποίο μπορούμε και κάνουμε πρέπει να ακολουθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πολίτης που το ακούει με δυσκολία, όμως αν δεν διατηρήσουμε δημοσιονομική ισορροπία, θα δούμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξαναδούμε στη χώρα μας. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει το πρόβλημα, όμως δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία παρακολουθεί αμέτοχη. Έχουμε δώσει μια σειρά από αυξήσεις στις συντάξεις. Τώρα τον άλλο μήνα 1,1 δις θα πέσουν για βελτίωση του επιδόματος στις συντάξεις και για ένα ενοίκιο. Θα απαλείψουμε την προσωπική διαφορά στις αρχές του χρόνου για να βοηθηθούν ξανά οι συνταξιούχοι μας, ένα μέτρο του κ. Τσίπρα. (…) Μαγικές συνταγές δεν έχει να επιδείξει καμία χώρα και κανένα μοντέλο. Θέλω λοιπόν να πω ότι δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Υπάρχουν όμως προσπάθειες και αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση εκτιμώ ότι κάνει το βέλτιστο. Κάνει το μέγιστο δυνατό για να βοηθηθούν οι πολίτες. Προφανώς με το πετρέλαιο στα 105 και στα 107 δολάρια, δεν μπορούν να μείνουν οι τιμές ανέγγιχτες. Βάλαμε τα διυλιστήρια να συμπράξουν στις δράσεις για την ανακούφιση των πολιτών. (…) Δεν μπορεί να μας κουνάει το δάκτυλο μια αντιπολίτευση που ουδέποτε έβαλε φόρο στα διυλιστήρια. Επειδή άκουγα τον κ. Τσίπρα, η κυβέρνησή του ποιο καρτέλ χτύπησε τεσσερισήμισι χρόνια που ήταν Πρωθυπουργός;» σημείωσε.

«Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο κ. Τσίπρας»

Αναφερόμενος στις ενέργειες της κυβέρνησης Τσίπρα για τα οικονομικά, ο κ. Μαρκόπουλος τόνισε ότι «ο κ. Τσίπρας δεν μας είπε ότι 4,5 χρόνια που κυβέρνησε ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε μόνο 85 ευρώ. Εμείς έχουμε αυξήσει τον κατώτατο μισθό 300 και πλέον ευρώ προς τα πάνω. Είναι δύσκολα τα οικονομικά για να τα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα θυμίσω ότι, η Ελλάδα είχε το άχρηστο τρίτο μνημόνιο που δεν το χρειαζόμασταν και φορτώθηκε ο ελληνικός λαός 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί λοιπόν ο κ. Τσίπρας έχασε χρόνο και χώρο για την ελληνική οικονομία, τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει πολύ καλύτερα και να μην έχουμε όλες αυτές τις αβελτηρίες, οι οποίες εμποδίζουν την άσκηση πολιτικής οικονομικής. Είναι υπεύθυνος ο κ. Τσίπρας για το ότι αργοπορήσαμε να ανακάμψουμε. Άρα και τις κρίσεις τις διεθνείς αυτές τις βιώνουμε από μια διαφορετική θέση από αυτήν, την οποία θα ήμασταν».