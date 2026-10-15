Στην κριτική της Θ. Κουφονικολάκου για τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση απάντησε σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, χαρακτηρίζοντας εύκολη την αντιπολιτευτική τακτική του «too little, too late», χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις για το κόστος και τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε την επανεκκίνηση των διαδικασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, αποκαλύπτοντας ότι η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Για την κριτική Κουφονικολάκου στα μέτρα που ανακοινώθηκαν λέγοντας too little, too late:

«Είναι της μόδας αυτό. Σα να πατάνε ένα κουμπί σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Είναι εύκολο να λες εκ του ασφαλούς για κάποια μέτρα too little too late χωρίς να έχεις απαντήσει σοβαρά στο πόσα, στο πότε και στο από που. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και δεν φυτρώνουν από κάπου. Μπόρεσαν και ανακοινώθηκαν αυτά τα μέτρα γιατί αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα αλλά και γιατί δεν άκουσε τις σειρήνες της αντιπολίτευσης να τα δώσει όλα από την αρχή. Δεν ακούμε το μέτωπο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας ευτυχώς. Οι ανακοινώσεις ανακουφίζουν όσο μπορούσαμε τους πολίτες και το πετρέλαιο θέρμανσης θα φτάσει μεσοσταθμικά στο 1,55 και πάνω σε αυτή την τιμή θα έρθει και το επίδομα θέρμανσης».

«Το επίδομα θέρμανσης, να θυμίσει η κα Κουφονικολάκου στον κ. Τσίπρα ότι το άφησε με ένα επίδομα με μέγιστο ποσό τα 350 ευρώ. Το μέγιστο ποσό σήμερα έχει τριπλασιαστεί».

«Όλα αυτά δεν έλυσαν όλα τα προβλήματα αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία. Ας φύγουμε λίγο από τον μικρόκοσμο της αντιπολίτευσης. Η Ελλάδα δεν είναι μια κουκίδα στον χάρτη».

Ασκώντας κριτική στην πλειοδοσία των κομμάτων της αντιπολίτευσης τόνισε:

Κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυβέρνησαν τον τόπο και όλα αυτά τα χρόνια τους είχαμε δει σε πολλές πορείες στις οποίες ζητούσαν να φορολογηθεί ο πλούτος, τα διυλιστήρια και οι τράπεζες και όταν ήρθε η ώρα να κυβερνήσουν τα ξέχασαν. Αντιθέτως με αυτούς εμείς είμαστε υπέρ της μείωσης των φόρων και αυτή την αρχή εφαρμόζουμε. Όταν υπάρχει πλαίσιο φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη των διυλιστηρίων και των εταιρειών ενέργειας.

Για τις δηλώσεις Όσμπορν για τα Γλυπτά του Παρθενώνα είπε: Η θέση της κυβέρνησης είναι σταθερή και δεν αλλάζει. Μιλάμε για επανένωση και σε καμία περίπτωση για δανεισμό ή οτιδήποτε άλλο. .

Για το καλώδιο:

«Επιβεβαιώνω (την επανέναρξη των διαδικασιών). Η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα αδειοδότησης για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου για την διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Ακολουθεί, η κατά το νόμο διαδικασία. Σύμφωνα με το αίτημα που υποβλήθηκε η έρευνα θα γίνει από γαλλικό πλοίο και κάνω σαφές ότι το αίτημα άδειας θα υποβληθεί μόνο στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και σε σχέση με την εκτέλεση του έργου η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με άλλες αρχές πλην της Γαλλίας και της Κύπρου που είναι το προφανές».

Για Γκιλφόιλ και τι απαντά η κυβέρνηση στα δημοσιεύματα:

«Εκπροσωπώ τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και ούτε τον πρέσβη κάποιας χώρας ούτε και κάποιον επιχειρηματία ούτε και σε δημοσιεύματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας.

Τον ποιον επιλέγει για συνεργάτη κάθε πρέσβης είναι δική του απόφαση. Η απόφαση για απομάκρυνση ή παραίτηση είναι αποκλειστικά των ΗΠΑ στην προκειμένη περίπτωση και δεν μας πέφτει λόγος να σχολιάσουμε. Όλα όσα με ρωτάτε είναι φήμες και δημοσιογραφική έρευνα».