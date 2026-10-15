Ανέβηκαν οι τόνοι σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», ανάμεσα στην Ανθή Βούλγαρη και την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Μεταξύ άλλων, η κ. Κουφονικολάκου κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει επιλέξει να επιτίθεται κατά του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι «επτά στις δέκα ανακοινώσεις του αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα».

Σε αυτή την τοποθέτηση αντέδρασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, που συμμετείχε στο ίδιο τηλεοπτικό πάνελ, λέγοντας ότι «προφανώς δεν μετράτε καλά. Μία στις 100. Το ΠΑΣΟΚ βγάζει 20 ανακοινώσεις τη μέρα για την κυβέρνηση, ενώ εσείς δεν βγάζετε μία».

Η ένταση κορυφώθηκε, όμως, όταν ήρθε στο «τραπέζι» το άρθρο του Θανάση Καρτερού για τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν χαρακτήρισε κανείς από το ΠΑΣΟΚ τον κ. Τσίπρα βλάκα», είπε η Ανθή Βούλγαρη, ζητώντας από τη Θεώνη Κουφονικολάκου να τοποθετηθεί.

«Δεν τον χαρακτήρισε “βλάκα” και δεν υιοθετώ κανέναν χαρακτηρισμό. Είναι ένας αντιπερισπασμός για αυτό που συνέβη στην κ. Παπαδοπούλου. Γιατί δεν με ρωτάτε για αυτό που συνέβη στην κ. Παπαδοπούλου;», απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σε εκείνο το σημείο, η Ανθή Βούλγαρη με έντονο τρόπο τής είπε, λέγοντας: «Δεν αφήνετε έναν άνθρωπο να ρωτήσει, κ. Κουφονικολάκου. Θέλετε να τα πείτε μόνη σας;».

Στη συνέχεια, ακολούθησε ο εξής διάλογος:

– Α. Βούλγαρη: Ο κύριος Καρτερός είναι ή δεν είναι συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα;

–Θ. Κουφονικολάκου: Είναι μέλος του κόμματος

–Α. Βούλγαρη: Μέλος ή συνεργάτης;

–Θ. Κουφονικολάκου: Τώρα τι προσπαθείτε να εκμαιεύσετε και μάλιστα εν είδει αγανάκτησης;

–Α. Βούλγαρη: Έχω αγανακτήσει, γιατί σας ρωτάω και δεν απαντάτε. Τι μου λέτε;

–Θ. Κουφονικολάκου: Σας απαντάω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι ένας αντιπερισπασμός σε αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου

–Α. Βούλγαρη: Τι σχέση έχει αυτό που λέτε;

–Θ. Κουφονικολάκου: Πώς δεν έχει; Βγήκε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για το άρθρο του Καρτερού την ίδια εβδομάδα που θλιβερά δεν πήρε θέση για αυτό που έγινε με την Άννα Παπαδοπούλου.

–Α. Βούλγαρη: Κακώς δεν πήρε θέση. Άλλο σας ρωτάω. Είναι συνεργάτης ή δεν είναι; Μπορώ να σας επιτεθώ, όπως μου επιτίθεστε, αλλά σας φιλοξενώ στην εκπομπή και δεν θα το κάνω γιατί σας σέβομαι. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ πολύ;

Η Θεώνη Κουφονικολάκου επεσήμανε ότι «είναι άλλο πράγμα το αν έχει συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή αν συνεργάζεται και άλλο το αν είναι αυτόνομη πένα».

Τότε, παρενέβη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, λέγοντας: «Δεν μπορεί να είναι συνεργάτης και να έχει αυτόνομη πένα, δεν μπορεί». «Διαφωνώ», απάντησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

«Δεν μπορούσε να βγει ο Τσίπρας και να πει ότι δεν υιοθετεί τέτοιους χαρακτηρισμούς;», ρώτησε η Ανθή Βούλγαρη, με την κ. Κουφονικολάκου να καταλήγει: «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ και σας λέμε δεν υιοθετούμε τέτοιους χαρακτηρισμούς. Το λέω εκ μέρους της συμπαράταξης».