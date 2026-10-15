Για τις δημοσκοπήσεις, τον Αλέξη Τσίπρα και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες μίλησε, μεταξύ άλλων, σήμερα το πρωί το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου.

Η κ. Αναστασίου, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, ανέφερε πως «θεωρώ δεδομένο ότι θα περάσουμε τον Τσίπρα. Αν και δεν ξέρω ποιον Τσίπρα, γιατί κάθε μέρα ξυπνάει αλλιώς, σαν δόκτορ Τζέκιλ και μίστερ Χάιντ. Δεν ξέρω πραγματικά αυτός ο άνθρωπος τι κάνει, τι τακτική ακολουθεί».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε «απαράδεκτο τον χαρακτηρισμό του στενού του συνεργάτη, Θανάση Καρτερού. Από εκεί και πέρα, είναι πολιτικό το θέμα».

Η ίδια ξεκαθάρισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: «Να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα που χυδαιολογεί απέναντι στον πρόεδρό μας; Με αυτόν που νομίζει ότι θα συνδεθεί τηλεφωνικά η Κύπρος με την Ελλάδα; Είναι σοβαρό λάθος αυτό, δεν είναι ένα άπειρο στέλεχος, είχε διατελέσει πρωθυπουργός».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Βάσια Αναστασίου έκανε και ένα γλωσσικό λάθος, αναφερόμενη στον πρώην υπουργό και πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνο Καμμένο, τον οποίο αποκάλεσε… Καημένο.

Αφού εξέφρασε την ενόχλησή της για τη δήλωση Τσίπρα ότι «δεν συγκυβέρνησε ποτέ με τη Δεξιά», σε αντίθεση με τη Χαριλάου Τρικούπη, είπε:

«Μιλάει αυτός που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά με τον κ. Καμμένο και τώρα όλως τυχαίως εμφανίζεται ο πολιτικός πατερούλης του ο… κ. Καημένος να τον βοηθήσει στα δύσκολα, τώρα που πέφτουν τα ποσοστά του».

Δείτε το συγκεκριμένο απόσπαμα μετά το 7ο λεπτό του βίντεο:

«Δεν θα μου κάνει εντύπωση να εμφανιστεί και ο Βαρουφάκης και να γίνει υπουργός Οικονομικών, για να φέρουν το νόμισμα Δήμητρα», πρόσθεσε ακόμα.